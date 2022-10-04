"Многое придется переделывать": Кравец придирчиво осмотрела продающийся за миллиард замок Пугачевой

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом тоже спешно улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Как писала пресса, Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты, А замок в деревне Грязь, как говорят, выставлен на продажу.



Площадь особняка Галкина и Пугачевой – 2300 квадратных метров. Он стоит на участке в 1 гектар. В замке шесть этажей, есть отдельное крыло для гостей, детские комнаты, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, зимний сад, роскошный каминный зал, собственный кинотеатр, бассейн в китайском стиле, подземный гараж, семейный театр со сценой. А еще на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству...

Хрустальные люстры, сделанные на заказ гарпии, огромная скульптура рыцаря внутри, антиквариат – все это достанется тому, кто готов выложить 1 миллиард рублей. Именно в такую сумму, как пишет пресса, оценен особняк с собственной обсерваторией. Актриса и певица Алена Кравец решила выяснить, за что просят такие деньги, и приехала в деревню Грязь.

"Я живу неподалеку на Рублевке, – говорит Кравец. – Поэтому мне не составило труда поехать и посмотреть замок снаружи. Насколько я знаю, особняк сейчас под присмотром Никиты Преснякова, но его дома не было. Поэтому посмотреть замок внутри не смогла, оценила только внешнюю территорию. Но уже понятно, что тому, кто купит этот дом, там многое придется переделывать, основательно вложиться в ремонт. В этой связи, мне кажется, цена в 1 миллиард несколько завышена, адекватной я считаю цену в 800 миллионов, учитывая предстоящие траты нового владельца. Тем более, на Рублевке сейчас много особняков выставлено на продажу, и предложение превышает спрос. Но тут покупатель платит не столько за дом, сколько за бренд, за имя великой Аллы Пугачевой, которое, конечно, бесценно. И все, чего она касалась, стоит дорого".