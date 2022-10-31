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Шоу-бизнес
Чучело огородное: раздобревшая старуха Пугачева замоталась уродливой тряпкой

Чучело огородное: раздобревшая старуха Пугачева замоталась уродливой тряпкой

Алла Пугачева в пух и прах проиграла своей заклятой подруге Софии Ротару. Битва была не на жизнь, а на смерть.
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Еще в 1970-е годы началось великое противостояние двух тогда еще советских певиц. София Ротару и Алла Пугачева стали взбираться на музыкальный олимп, раз за разом сталкиваясь лбами.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Вначале Алла Пугачева увидела в Софии Ротару конкурентку на музыкальной сцене. Затем новая заклятая подруга увела у Примадонны роль в фильме: режиссер Александр Стефанович предпочел тихую и воспитанную брюнетку.

Со временем конфликт чуть утих, но разгорелся с новой силой в 90-е: Пугачева лишила Ротару возможности поучаствовать в ежегодном музыкальном фестивале. А та, в свою очередь, отказалась дать добро на брак между их детьми: Русланом Евдокименко и Кристиной Орбакайте.

Казалось, былая неприязнь покрылась пылью, но нет: начал разворачиваться новый виток борьбы. Дизайнер Аполлон Байгакофф решил сравнить стили двух певиц, отметив, что София Ротару всегда выглядела более стильно. В качестве примера он продемонстрировал фотографии с мероприятий.

На одной из них София Ротару, одетая по "последним тенденциям", на другой – раздобревшая Алла Пугачева, замотавшаяся, по мнению некоторых, в уродливую аляповатую тряпку. На одной чаше весов – авторский стиль, который остается актуальным даже спустя десятилетия. Другую занимает оверсайз-балахон пригодный, по мнению хейтеров, лишь на то, чтобы быть надетым на огородное чучело. Надеть такое на себя может только старуха.

Итак, победу в модной битве по мнению Аполлона Байгакоффа одержала София Ротару. Поздравляем!


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 октября 2022, 17:26 Источник: ПОПКОРНNEWS ✓ Надежный источник
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