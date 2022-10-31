Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще

Владимир Пресняков рассказал о своей новой любимой. Она уже крепко поселилась в его сердце и голове.



Уже полгода Москву бороздят слухи о планирующемся разводе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Возникли они после того, как Наталья в одиночестве посетила одну из столичных тусовок. Злые языки сразу же решили: в семье проблемы. Мнения эти подкреплялись тем, что ни Владимир Пресняков, ни его жена не комментировали происходящее.



В дело тогда даже вмешались психологи. Специалисты, проанализировав одну из видеозаписей, на которой супруги ругаются, пришли к выводу: дело реально может придти к разводу. После такого заявления сплетни стали множиться еще активнее...



Неудивительно, что Владимир тяжело заболел. Состояние его стало резко ухудшаться и он даже оказался под капельницами. Чтобы не заразить своих близких, ему даже пришлось изолироваться от своей семьи и, самое печальное, пропустить день рождения своего маленького сына Ивана. К счастью, помощь ему оказали квалифицированные медики, поэтому певец медленно, но верно шел на поправку.



Изнуренный болезнью и слухами о разводе с Натальей Подольской, Владимир Пресняков сделал заявление. Признался, что переосмыслил некоторые вещи. Даже обнаружил в себе желание еще раз стать отцом: заявил о возможном рождении доченьки.



"Я делаю все, чтобы быть с ней как можно чаще", – поделился Владимир Пресняков отметив, что семья – главное в его жизни. Именно поэтому ни о каком разводе не может быть и речи.

