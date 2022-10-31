Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Понедельник
31 октября
Лента новостей
10:28
"Почти 20 лет мучилась": разбитая инфарктом Чехова простилась с жизнью
09:56
Сказочно богат: как Дед Мороз из Карелии построил бизнес на свалке и добился успеха
09:53
"Жру все!": отрезавший желудок 47-летний Шура плюнул на диеты и стал расширяться
09:49
Как сэкономить на ремонте: советы от Юлии Барановской
09:05
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
09:00
Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет
08:55
Опустил руки: Измотанный разводом растолстевший Пресняков вызвал оторопь
08:44
Стразы, розовые стулья и яркие стены: от ослепительного замка Пенкина рябит в глазах
08:41
Похудела и помолодела: как после пластики выглядит 58-летняя Алиса Мон
08:15
Еврейское семя: двойняшкам иноагента Галкина выдали израильские паспорта
06:08
Идея фикс: когда хирург не поддержит операцию
05:36
В Индии рухнул мост: погибло не менее 120 человек
04:56
Шокирующие кадры ДТП с участием более 50 машин в Москве: видео
04:18
В нескольких городах России взлетели цены на аренду жилья
02:43
"Красотка кушать хочет": гуляющую по центру Перми лису сняли на видео
02:11
Перестаньте считать эти вредные продукты полезными! Врач предупредила россиян
00:16
Луковый день: Что нельзя делать 31 октября?
22:25
Горбатые существа вышли к проезжей части в Сочи (видео)
21:45
Постарел и высох: в изменившемся Владе Сташевском трудно узнать секс-символ 90-х
21:39
Saviv: Московской осени добавили левантийского флера
20:48
Невероятная дружба двух разных животных заставила людей прослезиться
20:15
"Победа любой ценой": робкая трусиха Орбакайте встала Пугачевой поперек горла
19:58
Что приготовить на ужин? Простые блюда из бюджетных продуктов
19:03
Бедность и одиночество: Севшего на шею сына-фрика Яковлевой обрекли на печальный конец
18:01
Похож на прадеда как две капли воды: тихушник Янковский впервые показал лицо сына
17:49
Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь
17:42
Ужас! Вздувшаяся почерневшая Ковальчук скорчилась в страшных муках после ухода Чумакова
16:58
Хочет примазаться к Пугачевой: Сбежавшую врушку Собчак забросали камнями
15:47
"Бросил свою кикимору": счастливый Малахов укатил от семьи
14:33
Обосновавшаяся за бугром Литвинова поприветствовала израильтянку Собчак: Ксения, держись!
14:25
"Одно большое мучение": Авербух откровенно рассказал об измене в браке с Арзамасовой
13:35
Окопался в бункере: Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега
13:33
Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок "Аншлага"
12:45
"Люблю": счастливая Цымбалюк-Романовская запрыгнула на огромного мужика
12:42
Побирающаяся сестра Пугачевой клянчит на спасение от смерти: Большие проблемы
12:11
"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина
11:32
"Что с ним?": раскрыто местонахождение брошенного сына Собчак
10:57
Распутная Муцениеце вылизала на камеру потайные дырочки любимого
09:32
Нельзя пить много чая: ученые предупредили о проблемах со здоровьем
08:04
От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте
07:09
Романы с Паниным и Вайсбергом, единственный сын и новый муж: личная жизнь Екатерины Шпицы
06:10
Из русской девицы в колхозную царицу: как менялся стиль Надежды Кадышевой
04:12
Названы самые дорогие для жизни города России
02:32
Нападение медведя-людоеда на альпиниста попало на видео
02:27
Главные советы по укреплению иммунитета от врача-аллерголога
00:18
День Осия Колесника: что нельзя делать 30 октября
22:24
"Я задыхался и не мог ходить": 90-летний Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце
22:05
"Чуаньюй": Гастрономической жизни столицы добавили остроты
21:26
Как почувствовать счастье за 1 минуту: простой совет от психолога
21:02
Разжиревший до 300 кг сын Сафронова против вздутого пузырями сына Яковлевой: кто кого?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену
Разжиревший до 300 кг сын Сафронова против вздутого пузырями сына Яковлевой: кто кого?
Окопался в бункере: Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега
Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь
"Бросил свою кикимору": счастливый Малахов укатил от семьи
"Паразиты поперли наружу": опасная болезнь изводит Казарновскую по капле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Опустил руки: Измотанный разводом растолстевший Пресняков вызвал оторопь

Опустил руки: Измотанный разводом растолстевший Пресняков вызвал оторопь

Владимир Пресняков в последнее время сам на себя не похож. Фанаты бьют тревогу.
прочитано 374 раза

Российский певец Владимир Пресняков дал сольный концерт "Все нормально" в столичном "Крокус Сити Холле". Однако поклонники отметили, что у исполнителя вряд ли все действительно нормально, ведь выглядеть он стал не лучшим образом.

ПО ТЕМЕ

Окопался в бункере: Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

В последнее время вокруг семьи Владимира Преснякова и Натальи Подольской ходит много слухов, в том числе о том, что в паре не все так гладко после рождения второго ребенка, и якобы между супругами пробежала кошка. Сплетники просто измотали пару слухами о разводе. При этом официально Пресняков и Подольская не комментируют информацию, но внимательные фанаты замечают изменения.

Обычно, когда в семье царит гармония и лад, оба супругов светятся от счастья. Однако Владимир Пресняков на последнем концерте показался фанатам заметно располневшим и грустным. В Сети принялись активно обсуждать концерт 54-летнего Владимира Преснякова.

У певца был заметен второй подбородок и борода с сединой, что сильно старит артиста. Поговаривают, что певец якобы опустил руки и стремительно заедает стресс на фоне проблем дома, что и стало причиной такого вида, вызвавшего у народа оторопь. Несмотря ни на что, в соцсетях Пресняков и Подольская продолжают демонстрировать гармоничные отношения.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 октября 2022, 08:55 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий отдых Преснякова и Подольской

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Окопался в бункере: Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега

Долго молчал
Шоу-бизнес

Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет

Бастард объявился
Шоу-бизнес

"Одно большое мучение": Авербух откровенно рассказал об измене в браке с Арзамасовой

Что натворил?!
Шоу-бизнес

Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок "Аншлага"

Угроза летального исхода

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+