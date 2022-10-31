Опустил руки: Измотанный разводом растолстевший Пресняков вызвал оторопь

Российский певец Владимир Пресняков дал сольный концерт "Все нормально" в столичном "Крокус Сити Холле". Однако поклонники отметили, что у исполнителя вряд ли все действительно нормально, ведь выглядеть он стал не лучшим образом.
В последнее время вокруг семьи Владимира Преснякова и Натальи Подольской ходит много слухов, в том числе о том, что в паре не все так гладко после рождения второго ребенка, и якобы между супругами пробежала кошка. Сплетники просто измотали пару слухами о разводе. При этом официально Пресняков и Подольская не комментируют информацию, но внимательные фанаты замечают изменения.
Обычно, когда в семье царит гармония и лад, оба супругов светятся от счастья. Однако Владимир Пресняков на последнем концерте показался фанатам заметно располневшим и грустным. В Сети принялись активно обсуждать концерт 54-летнего Владимира Преснякова.
У певца был заметен второй подбородок и борода с сединой, что сильно старит артиста. Поговаривают, что певец якобы опустил руки и стремительно заедает стресс на фоне проблем дома, что и стало причиной такого вида, вызвавшего у народа оторопь. Несмотря ни на что, в соцсетях Пресняков и Подольская продолжают демонстрировать гармоничные отношения.