"Почти 20 лет мучилась": разбитая инфарктом Чехова простилась с жизнью

Популярная российская и украинская телеведущая Анфиса Чехова всегда была откровенна со своими поклонниками. Порой даже слишком откровенно. Широкой публике она запомнилась благодаря пикантным ролям на телевидении.
Место ведущей в программе "Секс с Анфисой Чеховой" принес звезде популярность в 2000-е годы. Однако мало кто догадывался, что за знойной красоткой на экране скрывается человек, страдающий от тяжелого недуга.
Телеведущая сегодня даже не скрывает от фанатов правду. Более того, она делится подробностями лечения с подписчиками в своем телеграмм-канале. Звезда ТВ борется с паническими атаками с помощью психологических приемов.
Анфиса Чехова прибегла к помощи специалиста по регрессии. Согласно одной из научных теорий Зигмунда Фрейда, регрессия – это защитный механизм, при котором эго человека возвращается к более ранней стадии развития, например, к манерам, характерным для маленького ребенка.
По словам звезды телеэкранов, регрессия помогла ей излечиться, поэтому сегодня она делится с поклонниками эфирами на данную тему. Дело в том, что панические атаки у ведущей возникли около 20 лет назад. Правда, в первый раз она приняла приступ за инфаркт и спешно попрощалась с жизнью.
"Я почти 20 лет мучилась от [панических атак] и смогла с ними справиться", – отметила Анфиса Чехова.
Телеведущая подчеркнула, что в итоге смогла справиться с тяжелым недугом с помощью специалистов.
К слову, сегодня опытные специалисты могут помочь людям избавиться практически от всех заболеваний и сохранить здоровье как физическое, так и ментальное. К примеру, по данным телеканал "Царьград", они посчитали необходимое количество шагов в день для оздоровления. Как чрезмерная нагрузка влияет на психику ребенка, сообщает интернет-издания "Подмосковье сегодня".