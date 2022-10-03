"А *** ты вообще приезжала?": изошедшую на желчь Пугачеву больно пнули вдогонку

Кажется, что теперь эмиграция Аллы Пугачевой практически неизбежна. Риелторы говорят, что огромный замок в поселке Грязь выставлен на продажу, а в сети гуляют слухи, что машину звезды видели рядом с московским аэропортом. Сама Алла Пугачева никак не комментирует последние события своей жизни.
Злопыхатели решили подогреть интерес к отъезду Аллы Борисовны и больно пнули звезду вдогонку. На здании телецентра "Останкино" появилось очередное послание к звезде советской и российской эстрады.
"Алла, так а *** ты вообще приезжала?" — поинтересовались неизвестные.
Напомним, что это уже третья подобная надпись на стенах здания. Ранее анонимные активисты радовались отъезду Пугачевой, а затем интересовались нахождением супруга звезды. Все послания были исключительно в нецензурной форме.
Ранее Алла Пугачева стойко отбивалась от хейтеров и злых комментариев, отвечая той же монетой. Некоторые звезды даже поддерживали изошедшую на желчь артистку, оправдывая такое поведение защитной реакцией. Кто заступится за Аллу Пугачеву в этот раз — пока неизвестно.
RT напоминает, что Алла Пугачева просила признать себя иноагентом вслед за супругом. Минюст оставил просьбу без внимания.