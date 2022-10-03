На частном борту: названа причина повторного бегства Пугачевой из России

Алла Пугачева устроила демарш против Минюста РФ перед тем, как вновь покинуть Россию.

Народная артистка СССР Алла Пугачева несколько месяцев назад вместе с детьми и супругом уехала из России в Израиль. Пока Максим Галкин* упражнялся в остроумии, комментируя политические события, певица хранила молчание. Более того, Примадонна отечественной эстрады в августе даже вынулась на родину, однако побыла здесь всего около месяца.

После того, как Максима Галкина* внесли в реестр иностранных агентов, певицы устроила демарш против Минюста РФ и вновь покинула страну. Многие поклонники начали искать в решении звезды эстрады политическую подоплеку, однако продюсер Сергей Лавров уверен, что причина куда более банальная.

Он объяснил, почему Алла Пугачева уехала из России во второй раз. По словам продюсера, исполнительница хита "Миллион алых роз" просто переживала, что воздушное пространство могут закрыть для полетов.

К слову, сама Примадонна никак не комментировала второй отъезд. Однако автомобиль певицы заметили у международного терминала аэропорта "Внуково". По словам Сергея Лаврова, певица не стала покупать билеты на самолет, а предпочла нанять частный борт.

Кстати, не исключено, что Алла Пугачева вернулась в Россию временно, чтобы решить вопросы с недвижимостью. По словам риелторов, она выставила на продажу знаменитый замок в деревне Грязь, владельцем которого также является Максим Галкин*.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

