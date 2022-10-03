Брухунова проболталась о побеге из дома после объявления о разрыве с Петросяном: Вызывает отвращение

За супругой Евгения Петросяна пристально наблюдает вся страна.

Брак знаменитого юмориста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой в свое время стал настоящей сенсацией, да и с какой только критикой в свой адрес не пришлось столкнуться девушке. Некоторые россияне до сих пор не верят в искренность нового романа Евгения Петросяна, даже несмотря на рождение сына Вагана.

К слову, не так давно психолог Яна Ангелова объявила о разрыве звездной пары – возможном: мол, расставание супругов не исключено, так как разница в возрасте у них весьма внушительная! К счастью, пока в их отношениях идиллия, правда, спокойствие Татьяны Брухуновой кое-что все же нарушает.

Накануне молодая жена Евгения Петросяна откровенно призналась поклонникам о том, что устала от бесконечных вопросов об отъезде из России. Поэтому известная брюнетка не смогла дальше хранить молчание и решила расставить все точки. В своем личном блоге она проболталась о побеге из дома на чужбину. Если коротко, то этого никогда не случится.

Девушка призналась, что не может покинуть место, где живут ее семья и друзья, к тому же на этой земле могила любимого отца, а еще бабушек и дедушек. Но самое главное, говорит Татьяна Брухунова, это то, что она – истинный патриот!

"Сама мысль о побеге куда-то сейчас вызывает у меня отвращение. Уж извините", – разоткровенничалась супруга Евгения Петросяна.