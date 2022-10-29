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Шоу-бизнес
"Стал инвалидом, ходить больше не будет": Актера Панина смачно перекосило

"Стал инвалидом, ходить больше не будет": Актера Панина смачно перекосило

Актер российского кино Алексей Панин стал неузнаваем.
прочитано 476 раз

Фанаты поражены внешностью звезды сериала "Бригада". Некогда симпатичный и интеллигентный артист стал обрюзглой жертвой вредных привычек, которые отразились на лице. Сегодня Алексей Панин выходит на связь с подписчиками явно перекошенным — челюсть у него будто сдвинута набок, а с глубокими морщинами не в силах справиться даже косметолог.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Впрочем, физическое тело — это далеко не главное в человеке. Добрая душа и отзывчивое сердце куда важнее. Актер заботится о них, занимаясь благотворительностью. Периодически он помогает людям, воспринимая их беды как свои собственные. Недавно на него свалилась внезапная инвалидность 25-летнего незнакомца.

В личных сообщениях Алексей Панин увидел душераздирающую просьбу и решил откликнуться. Артисту сообщили о тяжелых увечьях молодого парня, которому банально не хватает денег, чтобы передвигаться.

"Женя стал инвалидом, ходить больше не будет, мы сейчас собираем для него на электрическую инвалидную коляску, процесс не быстрый, но мы руки не опускаем. Просим вас передать огласке, данную информацию, может кто-то поможет, чем сможет", — написали актеру.

Алексей Панин, едва не рыдая, обратился к подписчикам и предложил им перевести деньги на доброе дело. "Если у кого-то есть возможность, помогите", — выразился неравнодушный артист.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2022, 18:49 Источник: Телеграм-канал Алексея Панина ✓ Надежный источник
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