"Секс с собаками!": развратный пьянчуга Панин снял на видео вздрюченный причиндал

Алексей Панин продолжает шокировать публику своими откровениями.

Актер Алексей Панин постоянно привлекает внимание общественности не своим творчеством и талантом, а скорее извращенскими выходками и аморальным поведением. Уже несколько лет Панин живет со своей дочерью Нюсей в Испании. Там он нашел свою возлюбленную.

На днях Алексей Панин поделился с поклонниками откровенным видео, в котором честно признался, откуда у него такой вздрюченный нос. Как выяснилось, причиной всему стала некая женщина, которая регулярно воздействует на его внешность.

"Я выпиваю. В последнее время все меньше и меньше, но факт остается фактом. Курю. В разные периоды жизни тоже больше-меньше. Беспорядочные половые связи. Один только секс с собаками чего стоит, как утверждает российская пресса, а российской прессе нельзя не верить, так что вам придется с этим смириться! Ем, я люблю пожрать, и, как правило, и вкусная еда вредная, не полезная. Так вот, ребятки. Я не Ален де Лон и никогда им не был, поэтому внешность моя тоже оставляет желать лучшего. Но мне уже 45 лет. И если бы не моя любимая Раиса косметолог, то все было бы намного печальнее", – рассказал Панин.