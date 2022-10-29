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Шоу-бизнес
Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену

Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену

Порой жизнь преподносит неприятные сюрпризы. Эммануил Виторган проверил это на собственном опыте.
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Маститые корреспонденты как профессионалы своего дела создают эксклюзивный контент на светских мероприятиях. 27 октября известный журналист Андрей Князев побывал на творческом вечере Ленкома, где сумел запечатлеть культовую пару шоу-бизнеса. В его объектив попали Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик.

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На фото, которым журналист поделился в личном блоге, супруги выглядели весьма презентабельно. Актер щеголял в модном костюме, а его суженная покоряла красотой общественность, благодаря элегантному платью и массивному украшению на шее.

Впрочем, Эммануил Виторган и Ирина Млодик явно не стремились к повышенному вниманию. 82-летний артист устал ловить пристальные взгляды, о чем говорит его грозное выражение лица на снимке. Умелый папарацци снял Ирину Млодик исподтишка — пьющей, муж не смог спасти ее от очередной вспышки камеры. Поздно спохватился.

Вот и все: кажется, мелочь, а именно в такие каверзные моменты и проявляется мужская сила. В кадре Эммануил Виторган выглядит не просто спутником очаровательной женщины, а ее защитником.

Ирина Млодик не раз признавалась, что чувствует себя с супругом как за каменной стеной. Красавица-жена боготворит Эммануила Виторгана и становится от этого только счастливее.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2022, 16:20 Источник: Вконтакте/Андрей Князев ✓ Надежный источник
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