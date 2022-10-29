Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену

Маститые корреспонденты как профессионалы своего дела создают эксклюзивный контент на светских мероприятиях. 27 октября известный журналист Андрей Князев побывал на творческом вечере Ленкома, где сумел запечатлеть культовую пару шоу-бизнеса. В его объектив попали Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик.
На фото, которым журналист поделился в личном блоге, супруги выглядели весьма презентабельно. Актер щеголял в модном костюме, а его суженная покоряла красотой общественность, благодаря элегантному платью и массивному украшению на шее.
Впрочем, Эммануил Виторган и Ирина Млодик явно не стремились к повышенному вниманию. 82-летний артист устал ловить пристальные взгляды, о чем говорит его грозное выражение лица на снимке. Умелый папарацци снял Ирину Млодик исподтишка — пьющей, муж не смог спасти ее от очередной вспышки камеры. Поздно спохватился.
Вот и все: кажется, мелочь, а именно в такие каверзные моменты и проявляется мужская сила. В кадре Эммануил Виторган выглядит не просто спутником очаровательной женщины, а ее защитником.
Ирина Млодик не раз признавалась, что чувствует себя с супругом как за каменной стеной. Красавица-жена боготворит Эммануила Виторгана и становится от этого только счастливее.