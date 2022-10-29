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Шоу-бизнес
"До слез обидно": жених из "Дома-2" вылил на Бузову ушат помоев

"До слез обидно": жених из "Дома-2" вылил на Бузову ушат помоев

Одинокую разведенку снова смешали с грязью. Ольга Бузова хлебнула немало позора после шоу "Дом-2".
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Знаменитость покинула скандальную телестройку в прошлом году, в пух и прах разругавшись с коллегами. На место поющей блондинки быстро взяли ее сбежавшего жениха Давида Манукяна. Смотреть на нового ведущего шоу "Дом-2" людям понравилось: он затмил харизмой Ольгу Бузову.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Долгое время на слуху была тема громкого расставания теледивы с Давидом Манукяном. Перед разрывом они вместе отметили Новый год на Мальдивах, провели там свадебный обряд, рассчитывая стать семьей. Однако в начале января Ольга Бузова обвинила Даву в изменах и рукоприкладстве — до ЗАГСа они так и не дошли.

Фанаты поговаривали, мол, бывший вылез в шоу-бизнес лишь благодаря знаменитой звезде "Дома-2". Хейтеры твердили, что Манукян жил у Бузовой как у Христа за пазухой и пользовался ее положением, влиянием, деньгами. Так или иначе, после разрыва с Ольгой его карьера пошла в гору: он заработал целое состояние и спустил его на радость маме.

Мужчина сделал родительнице крупные подарки: дом и роскошную иномарку. Этот поступок поклонники певицы восприняли в штыки, потому как Ольга Бузова ни разу не получала от него таких щедрых презентов. Экс-жених будто бы вылил на Бузову ушат помоев — воспользовался ей как вещью для достижения личных целей.

Блогер Лена Миро затронула эту тему в Сети, вызвав массовое возмущение интернет-пользователей. Фанаты шоу "Дом-2" и просто неравнодушные люди пожалели артистку, обвинили в черствости ее корыстного сбежавшего жениха.

"Мама должна быть довольна, но за Олечку до слез обидно", "Видимо, всегда жила по принципу "я сама", и мужики ей попадались соответствующие", — выразились комментаторы об Ольге Бузовой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2022, 13:40 Источник: LiveJournal/Лена Миро ✓ Надежный источник
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