"До слез обидно": жених из "Дома-2" вылил на Бузову ушат помоев

Знаменитость покинула скандальную телестройку в прошлом году, в пух и прах разругавшись с коллегами. На место поющей блондинки быстро взяли ее сбежавшего жениха Давида Манукяна. Смотреть на нового ведущего шоу "Дом-2" людям понравилось: он затмил харизмой Ольгу Бузову.
Долгое время на слуху была тема громкого расставания теледивы с Давидом Манукяном. Перед разрывом они вместе отметили Новый год на Мальдивах, провели там свадебный обряд, рассчитывая стать семьей. Однако в начале января Ольга Бузова обвинила Даву в изменах и рукоприкладстве — до ЗАГСа они так и не дошли.
Фанаты поговаривали, мол, бывший вылез в шоу-бизнес лишь благодаря знаменитой звезде "Дома-2". Хейтеры твердили, что Манукян жил у Бузовой как у Христа за пазухой и пользовался ее положением, влиянием, деньгами. Так или иначе, после разрыва с Ольгой его карьера пошла в гору: он заработал целое состояние и спустил его на радость маме.
Мужчина сделал родительнице крупные подарки: дом и роскошную иномарку. Этот поступок поклонники певицы восприняли в штыки, потому как Ольга Бузова ни разу не получала от него таких щедрых презентов. Экс-жених будто бы вылил на Бузову ушат помоев — воспользовался ей как вещью для достижения личных целей.
Блогер Лена Миро затронула эту тему в Сети, вызвав массовое возмущение интернет-пользователей. Фанаты шоу "Дом-2" и просто неравнодушные люди пожалели артистку, обвинили в черствости ее корыстного сбежавшего жениха.
"Мама должна быть довольна, но за Олечку до слез обидно", "Видимо, всегда жила по принципу "я сама", и мужики ей попадались соответствующие", — выразились комментаторы об Ольге Бузовой.