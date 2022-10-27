Утащившая больного мужика из семьи Бузова связалась с проститутками: Все равно на чужие проблемы

Недавно в Москве состоялось знаковое событие — журнал Marie Claire отметил 25 лет работы. На вечеринку собрались все звезды шоубиза. Ольга Бузова выбрала для мероприятия откровенное черное платье с вырезами по бокам и на животе — судя по всему, ей даже пришлось отказаться от нижнего белья.
В разговоре с одним из журналистов Ольга Бузова призналась, что сейчас занимается выстраиванием отношений. Блогерша добавила, что в жизни встречала разных людей: и шлюх, и проституток, и кобелей. Где именно Бузова связалась с проститутками — она не уточнила.
Зашел разговор и об отношениях звезд Голливуда Джонни Деппа и Эмбер Херд. Ольга отметила, что каждый случай нужно разбирать по-отдельности.
"Мне вообще глобально все равно на чужие проблемы. У меня у самой много проблем во взаимоотношениях", — высказалась Ольга Бузова.
Кажется, обсуждать чужие отношения нет смысла, когда можно пообниматься с коллегами на вечеринке. Так, она буквально вырвала больного, по слухам, Андрея Малахова из окружения семьи и бурно проявила дружеские чувства. Утащившая мужика Ольга Бузова крепко обняла мужчину и широко улыбалась на камеру.