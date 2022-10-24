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Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
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24 октября
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Шоу-бизнес
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле

Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России. Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них – Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. А теперь жена этого, оплачиваемого Украиной, иностранного агента тоже получила синий израильский "даркон" – паспорт.
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В России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. Эту пенсия она продолжит получать даже покинув родные палестины.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

А вот в Израиле на пенсию ей не приходится рассчитывать. Юрист объяснил, что по закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Если же по какой-то причине человек не работал или не выплачивал эти взносы, он имеет право только на пособие по старости, которое выплачивается Институтом национального страхования "Битуах Леоми". Сегодня это около 800 долларов в месяц (примерно 49 тысяч рублей).

Правда, чтобы подобное пособие было назначено Пугачевой, ее собственные накопления не должны превышать определенной суммы, также при назначении пособия учитываются активы, которые остались в России. Наконец, певице стоит помнить, что при выезде из страны более чем на 72 дня, пособие по старости снимают. Зато после 75 лет Алла Борисовна будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте Израиля, как и все пенсионеры этой страны.

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Фото: Дни.ру
Автор: 24 октября 2022, 10:10
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