Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России. Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них – Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. А теперь жена этого, оплачиваемого Украиной, иностранного агента тоже получила синий израильский "даркон" – паспорт.



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