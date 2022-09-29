Панин шокировал россиян новой похабной выходкой с гениталиями

Алексей Панин является одним из самых скандальных актеров российского кино. Он не раз отличался своими критическими заявлениями и откровенным поведением, которое не укладывается ни в какие рамки. За это его ненавидят и любят.
В последние два года Панин вместе с дочерью Анной проживал в Испании, откуда не раз поносил Россию и россиян за якобы серость и убогость, ограниченность мышления. Однако раз за разом актер доказывал прилюдно, что ограниченность как раз заключается совсем в другом. Фанаты были шокированы тем, что он заявлялся в школу дочери после пьянки, примерял розовые стринги своей новоиспеченной жены и вел себя отвратительно.
Однако в последнее время Панин притих, появилась информация даже о том, что он якобы вернулся в свою "убогую" Россию. Судя по всему, звезда фильма "Жмурки" оказался никому не нужен в роскошной Испании.
На днях Алексей Панин выложил фото, на котором пристроился между ног красотки, от гениталий которой его счастливое лицо отделяли миллиметры "Сосущая голова", – отреагировал фолловер. Поклонники предположили, что стройные ноги принадлежат его нынешней жене Еве Тарлакян.