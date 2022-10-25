"Для чего ему я?": Костенко эмоционально высказалась о прощении Тарасова после новостей о расставании

Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко не перестают интересоваться тем, что происходит в жизни пары. Они задают вопросы личного характера жене футболиста в популярной социальной сети. Модель охотно отвечает, провоцируя все новые и новые слухи. Например, из-за недавних двусмысленных высказываний супруги спортсмена подписчики сделали вывод, что в семье далеко не все идеально, как кажется. Более того, в Сети стали писать, что пара на грани расставания или вовсе рассталась и готовится разводиться.
Поэтому Костенко приходится изъясняться дважды и опровергать домыслы публики. Не будем вдаваться в подробности. Лишь скажем, что Анастасии следовало бы быть менее откровенной или более конкретной в словах, не высказываться двусмысленно. Ведь публика довольно впечатлительная и с богатой фантазией.
Впрочем, личная жизнь – это едва ли не единственная тема, которая позволяет жене Тарасова быть активной в социальных сетях. Например, недавно она ответила подписчику, который поинтересовался, простила бы она мужа за поход в стриптиз-клуб с приватным танцем.
"А для чего ему я? Такие вещи, что для вас допустимо, а что нет, оговариваются до (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала модель и добавила смайлы, выразив таким образом эмоции.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают троих детей. Четыре года назад модель подарила спортсмену дочь Милану. В начале 2020-го возлюбленная родила футболисту вторую наследницу, которую назвали Евой. В прошлом году появился на свет сын Алексей.