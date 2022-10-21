Отношениям конец: Идиллия в новой семье Тарасова разрушилась из-за грязного предательства

Бывший муж Ольги Бузовой в последние годы выглядит ну очень счастливым! Идеальная жена, здоровые дети, большой дом – в общем, не жизнь, а сказка. Однако на мгновение идиллия в семье Дмитрия Тарасова разрушилась: и все из-за жуткого скандала, в который он угодил, сам того не желая.
Среди друзей спортсмена есть немало людей родом с Украины. Один из них – футболист Владимир Садохов, который из-за отказа товарища дать ему интервью, по словам бывшего Ольги Бузовой, организовал против него настоящую травлю: менеджеру супруга Анастасии Костенко посыпались страшные угрозы. "Мы взломали его счета, завтра он будет бомжевать!", – вот такие сообщения, якобы, получал помощник.
Конечно, для Дмитрия Тарасова это стало ударом, ведь человек называл его "другом" и получал от него помощь, а потом вот так грязно предал. Теперь же приятельским отношениям пришел конец.
Но это еще не все. Хейт в свою сторону он получил и от фитнес-тренера Романа, с которым в последние годы плотно сотрудничал. Украинский спортсмен негативно высказывался о теперь уже бывшем товарище в соцсетях, чем спровоцировал агрессию толпы пользователей.
В итоге угрозы в адрес новой семьи футболиста посыпались от совершенно незнакомых людей: какие только проклятия не услышал экс-супруг Ольги Бузовой! В конце концов он записал видеообращение, чтобы поставить обидчиков на место и привлечь внимание к ситуации.
"Мне плевать на себя. Мне не плевать на моих детей и на семью", – сказал Дмитрий Тарасов.