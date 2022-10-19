Бывшая покоя не дает: жена Тарасова нагло стащила платье у Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой опять накинулись на жену Дмитрия Тарасова.

Поклонники "тарабузиков" нередко критикуют нынешнюю жену Дмитрия Тарасова. Довольно часто ей прилетает за то, что она, якобы, копирует экс-супругу спортсмена. Вспомнить хотя бы, как внезапно для всех Анастасия Костенко начала петь. К слову, путь к музыкальному Олимпу у Ольги Бузовой начинался примерно так же.

Тогда молодая мама смогла оправдаться: мол, она, на секундочку, занимается вокалом еще с детства, а еще успела закончить музыкальную школу! Кажется, на этот раз модели опять придется объясняться перед публикой, ведь ее в очередной раз обвинили в привлечении к себе внимания за счет знаменитой телеведущей.

На днях парочка организовала семейную фотосессию, приуроченную к первому дню рождения их сына Алексея. Для съемки супруги и их дети принарядились, правда, наряд Анастасии Костенко у пользователей вызвал очень много вопросов. Жена Тарасова прикупила себе черное платье с белым подолом. Вот только в таком же образе Ольга Бузова появлялась на одном из мероприятий – гораздо раньше молодой мамочки.

Теперь на просторах Сети народ обвиняет супругу Дмитрия Тарасова в том, что она нагло стащила у поющей телеведущей идею платья. Может быть, у кого-то и сложилось впечатление о том, что бывшая и ее успех все никак не дают покоя Анастасии Констенко. Однако появление на теле модели одежды как у Ольги Бузовой вполне себе может оказаться простым совпадением.