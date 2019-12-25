Нарусова с раввинами пустилась в пляс под "Хава нагилу" на еврейском празднике

Католики и протестанты только готовились встречать Рождество. В это же самое время евреи отмечали один из главных своих праздников – Хануку. Корреспондент "Дни.ру" надел кипу и под звездами Кремля вкусил кошерной пищи вместе с украшенными звездами Давида звездами политики и искусства.

Хануку иначе называют праздником свечей, которые зажигают в честь чуда, случившегося при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. По преданию тогда евреи нашли масло для лампад, которого хватало для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре (семисвечнике) горел целых восемь дней. С тех пор в память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день, две – во второй и так далее. Евреи верят, что немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму.

Праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится больше недели. Главный раввин России Берл Лазар рассказал, что по всей Москве каждый день проходят три-четыре большие вечеринки – Хануку нужно проводить шумно и весело, с песнями, танцами и молитвами.

И самые известные евреи Златоглавой свято чтут эти обычаи. Уж как плясали под "Хава нагилу" и банкиры, и режиссер Марк Розовский, и отец "Ералаша" Борис Грачевский, и даже сенатор Людмила Нарусова! "Хаг Ханука самех ("Радостного праздника Ханука")!" – весело кричали они на иврите.

Мать Ксении Собчак, к слову, формально еврейкой не считается – иудейских кровей был только ее отец Борис Моисеевич Нарусович. Но мессианские учителя уверяют: суть еврейства не в рождении, а в хождении перед Творцом.

"Еврейство не сводится к рождению, оно сводится к хождению. Так что вопрос того, кто является евреем, это вопрос того, как живет человек", – говорят они. А Людмила Нарусова живет правильно – отмечает все еврейские праздники от Рош-а-Шана до Песаха, является членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

В советские годы, когда Нарусова была доцентом кафедры истории, докторантом Ленинградского государственного института культуры имени Крупской, о таком широком праздновании Хануки она вряд ли могла мечтать. Впрочем, как заверил ребе Адольф Шаевич, еврейские традиции поддерживались всегда. "Мы даже думаем, что песня "Московских окон негасимый свет" (музыка Михаила Львовича Матусовского, исполнял Леонид Осипович Утесов. – Прим. ред.) – о том, как в дни Хануки в столице на окнах горят ритуальные подсвечники", – пошутил Адольф Соломонович.