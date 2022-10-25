Отреклась от родни, стала затворницей и мучается от болей: как живет известная актриса Семина

Сегодня, 25 октября, знаменитой артистке Тамаре Семиной исполнилось 84 года.

Тамара Семина известная широкой публике по ролям в фильмах "Вечный зов", "Воскресение" и других популярных картинах. К сожалению, последние несколько лет актриса не радует поклонников новыми работами. Несмотря на это, имя Тамары Петровны регулярно мелькает в заголовках СМИ. Публика то обсуждает сложные отношения Семиной с родней, то критикует ее за жесткие высказывания в сторону коллег. Меж тем сама артистка уже давно живет затворницей и почти не выходит в свет.

Судьба Тамары Семиной складывалась непросто. С первой трагедией будущей звезде пришлось столкнуться еще в детстве, когда ее отец погиб на фронте. К счастью, через некоторое время ее мать встретила новую любовь – водителя Петра Семина. Он не только воспитал девочку как родную, но и дал ей свою фамилию, под которой она в последующем прославилась на всю страну.

Карьеру Тамары Петровны с полной уверенностью можно назвать блестящей. Она дебютировала на экранах еще на первом курсе ВГИКа и с тех пор исполнила множество ярких ролей. Артистку всегда окружали толпы поклонников, но в ее жизни был лишь один мужчина, которого она по-настоящему любила.

Своего единственного супруга, Владимира Прокофьева, Тамара Семина встретила еще в студенческие годы. Влюбленные поженились на третьем курсе и мечтали создать большую семью. К сожалению, судьба так и не подарила им наследников. Актриса несколько раз пыталась стать матерью, но не смогла выносить ребенка. А в 1990-х звезду настигло новое испытание – у ее мужа случился инсульт.

Тамара Петровна бросила все, чтобы посвятить себя уходу за супругом, и долгое время нигде не снималась. Врачи давали Прокофьеву всего несколько месяцев, но он прожил еще 15 лет и скончался в 2005 году. Семина очень тяжело переживала утрату и не находила себе места. К сожалению, на этом потери в жизни звезды не закончились. В 2021 году ушел из жизни ее последний близкий человек – сестра Галина.

Похоронив сестру, Тамара Петровна осталась совсем одна. По крайней мере, сама она считает именно так. У Семиной остались и другие родственники, но с ними она не поддерживает общение. Актриса отреклась от родни, потому что подозревает всех в корыстных намерениях.

Сейчас, в свои 84 года, артистка живет затворницей и почти не появляется на публике. Несколько лет назад Тамара Семина неудачно упала на съемках и теперь мучается от нестерпимых болей, из-за которых ей трудно передвигаться.