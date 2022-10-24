Завороженная мужскими прелестями Дубцова обработала сразу два здоровенных прибора: Довольная

Звезда Ирины Дубцовой зажглась еще на "Фабрике звезд-4": девушка поразила всех своим глубоким голосом, который помог ей, впоследствии, стать победительницей проекта. Затем последовали записи песен и съемки клипов, но несмотря на все это, градус популярности певицы стал снижаться.
На первые строки изданий Ирине Дубцовой помогли вернуться перемены в личной жизни: замужество с фронтменом группы Plazma, рождение сына и последующий развод. Следующей яркой вспышкой стало участие в шоу "Точь-в точь", где Дубцова вновь стала победительницей.
На днях стало известно о том, что Ирина смогла вытянуть счастливый билетик: ее пригласили сняться в кино. В своем личном блоге начинающая актриса поделилась видео, на которым крупным планом видно сразу два здоровенных прибора. Поистине гигантские кинокамеры уставились на дыру, которую актриса пробила в яйце: снималась, очевидно, сцена завтрака.
Завороженная атмосферой съемочной площадки и профессиональной техникой, которую профессионал называют мужскими прелестями, Ирина Дубцова обработала обе камеры, представ перед ними за утренней трапезой.
"Я довольная", – отметила счастливая Ирина Дубцова касательно своего нового опыта.
Съемки кино – задача весьма ответственная и требует повышенного внимания. Даже культовые картины не лишены злополучных ляпов, сообщает телеканал "360". Так что Ирине Дубцовой предстоит немало забот.