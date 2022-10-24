Вздутое веко и рот набекрень: лицо больного Корчевникова показали без ретуши

Несмотря на столь молодой возраст, на долю знаменитого телеведущего выпало не мало испытаний, большая часть которых связана со здоровьем. Журналист уже успел перенести операцию из-за опухоли мозга. А позже стало известно о том, что Борис Корчевников теряет слух – из-за последствий перенесенного в детстве менингита.
Не так давно Отар Кушанашвили рассказал о еще одном недуге, который охватил звезду. После того, как телеведущий расплакался в прямом эфире перед миллионами телезрителей, его коллега предположил, что он болен истерией. "Боря хворает", – заметил в своем YouTube-шоу шоумен.
Из-за бесконечных разговоров о состоянии Бориса Корчевникова, народ пристально следит за его внешностью с телеэкрана – не изменилось ли чего? Накануне вышел новый сюжет шоу "Судьба человека", в котором лицо журналиста, как обычно, показали без ретуши – отличный повод разглядеть кумира миллионов в деталях.
На одном из планов видно, что веко его вздуто: то ли телеведущий не выспался, то ли это отпечаток всего того, что он пережил. А рот на его лице расположен как бы набекрень из-за неудачно расположенной под подбородком руки, которая поддерживает голову "кадета".
Стоит отметить, что, что бы не говорили о здоровье Бориса Корчевникова, он продолжает работать, а значит, чувствует себя нормально – раз уж хватает сил часами сидеть на съемочной площадке.