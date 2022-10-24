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Шоу-бизнес
Вздутое веко и рот набекрень: лицо больного Корчевникова показали без ретуши

Вздутое веко и рот набекрень: лицо больного Корчевникова показали без ретуши

Россияне переживают за состояние Бориса Корчевникова.
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Несмотря на столь молодой возраст, на долю знаменитого телеведущего выпало не мало испытаний, большая часть которых связана со здоровьем. Журналист уже успел перенести операцию из-за опухоли мозга. А позже стало известно о том, что Борис Корчевников теряет слух – из-за последствий перенесенного в детстве менингита.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Не так давно Отар Кушанашвили рассказал о еще одном недуге, который охватил звезду. После того, как телеведущий расплакался в прямом эфире перед миллионами телезрителей, его коллега предположил, что он болен истерией. "Боря хворает", – заметил в своем YouTube-шоу шоумен.

Из-за бесконечных разговоров о состоянии Бориса Корчевникова, народ пристально следит за его внешностью с телеэкрана – не изменилось ли чего? Накануне вышел новый сюжет шоу "Судьба человека", в котором лицо журналиста, как обычно, показали без ретуши – отличный повод разглядеть кумира миллионов в деталях.

На одном из планов видно, что веко его вздуто: то ли телеведущий не выспался, то ли это отпечаток всего того, что он пережил. А рот на его лице расположен как бы набекрень из-за неудачно расположенной под подбородком руки, которая поддерживает голову "кадета".

Фото: Кадр "Россия 1"

Стоит отметить, что, что бы не говорили о здоровье Бориса Корчевникова, он продолжает работать, а значит, чувствует себя нормально – раз уж хватает сил часами сидеть на съемочной площадке.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Борис Корчевников. Фото: Социальные сети
Автор: 24 октября 2022, 13:03 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
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