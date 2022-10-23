Дарья Мороз удивила рецептом семейной закуски: Баклажанная мазюка

Знаменитость раскрыла детали кулинарного изыска в программе "Смак" еще в 2015 году, когда Константин Богомолов был ее законным супругом. Увлекала своего мужа Дарья Мороз не только красотой и обаянием. Свекровь Ольга Георгиевна научила ее готовить "баклажанную мазюку", чтобы угодить всей семье. Рецепт отличается простотой, а состав закуски полезными свойствами.
Ингредиенты:
Ингредиенты:
Баклажаны — 4 штуки;
Лук репчатый — одна не очень крупная луковица;
Помидор спелый — один не очень крупный плод;
Масло подсолнечное;
Соль — по вкусу;
Зелень — укроп и кинза.
Дарья Мороз предупреждает, что из утвари нам понадобится сковорода, а из техники мясорубка.
Способ приготовления:
Избавляем баклажаны от зеленых краев, а затем каждый плод нарезаем вдоль на две части. Выкладываем их на разогретую с маслом сковороду и накрываем крышкой. Нужно, чтобы овощи попарились изнутри, но не поджарились. По мере готовности переворачиваем их другой стороной.
Далее, как и Дарья Мороз, очищенный сырой лук и крупно порезанный сырой помидор вместе с готовыми кабачками измельчаем в мясорубке. Полученную жидкую смесь подсаливаем, добавляем туда зелень и мешаем.
Вот и все! Наша "баклажанная мазюка" готова. Актриса полагает, что блюдо не похоже на икру, поэтому называет его шутливо, по-семейному.Дарья Мороз рекомендует подавать закуску с тостами — ломтиками хлеба, подрумяненными на масле. В прошлом Константин Богомолов с удовольствием уплетал лакомства любимой и этот рецепт пользовался популярностью.