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Шоу-бизнес
В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу

В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу

Моргенштерн* прожил в Эмиратах всего несколько месяцев. Вчера все его поклонники буквально осели на землю: сбылось предсказание певца...
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Черная полоса в жизни Алишера Моргенштерна* сильно затянулась: расследования о содержимом его песен, переезд в Эмираты, расставание с женой, затем, судя по всему, депрессия и ежедневные порции виски.

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 Алишер Тагирович Моргенштерн

Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Поклонники, которые наблюдали за исполнителем последние несколько месяцев, были не на шутку встревожены: заботил их и потухший внешний вид Алишера* и текста его песен. Обратившись в одном из последних интервью к фанатам он отметил, что и сам понимает, что песни стали достаточно мрачными и пообещал, что постарается сделать их более позитивными. Однако успел ли он?

Вчера вечером в сети распространились фотографии, от которых все его поклонники буквально осели на землю: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу. В темноте, разбавляемой лишь светом нескольких проекторов, ведущий зачитал речь, в которой проводил исполнителя в последний путь.

Это, видимо, символизировало окончание черной полосы и начало новой, светлой, ведь сразу после этих слов Алишер Моргенштерн* выпрыгнул из гроба и, вскарабкавшись на барную стойку исполнил один из самых запоминающихся своих треков. Как оказалось, все мероприятие стало презентацией нового альбома, который уже взлетел на самые вершины музыкальных сервисов.

Что же до необычной подачи – некоторые из поклонников уверены, что это была аллюзия на свадьбу Ксении Собчак. На днях репер обвинил ее в нечестно взятом интервью, которое и повлекло за собой проверки и необходимость переезда.


* – внесен Минюстом РФ в список иноагентов

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алишер Моргенштерн*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2022, 17:04 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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