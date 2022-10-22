"Пошла жара в хату": узнавшая о бесплодии Пересильд взяла чужих малышей

Российская экранная дива Юлия Пересильд, как говорится, и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Премьеры с ее участием стартуют одна за другой.
Казалось бы, недавно вышел фильм "Молоко", где Юлия Пересильд в лице девушки Зои узнает о бесплодии и невероятным образом спасает людей, а ведь это давно пройденный этап. Совсем скоро в прокат выйдет картина "Вызов", ставшая триумфом в истории отечественного кинематографа.
Тем временем звезда проявляет себя в еще одном проекте — она стала куратором фестиваля "Территория.Kids" и с радостью сообщила об этом в личном блоге. По словам актрисы, основная масса участников мероприятий — подростки от 12 до 16 лет. Однако чужих малышей знаменитость также решила взять под крыло. "Малышей не обидим – для них тоже много всего", — отметила Юлия Пересильд.
Поклонники с восторгом восприняли инициативу артистки и восхитились ее талантом к многозадачности. Конечно, больше всего они ждут премьеру с участием актрисы, так как не все могут попасть на детский фестиваль.
"Юлечка, вы супер. Я вас обожаю и не могу дождаться, когда выйдет в свет космический фильм. Я до сих пор под впечатлением от "Салют-7", а что будет "Вызов" — уф! Как говорит Дюмин (исполнитель шансона, — Прим. ред.), пошла жара в хату", — написали Юлии Пересильд в комментариях.