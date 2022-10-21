"Отец – не тот": Раскрыты шокирующие данные о родстве Петросяна с собственным ребенком

Вот уже долгое время Евгений Петросян не общается со своим чадом.

За длинную жизнь отношений у комика было много, да и брак не один. После скандального развода с Еленой Степаненко артист нашел утешение в объятиях молодой помощницы: парочка поженилась, а Татьяна Брухунова подарила престарелому мужу сына. Впрочем, для Евгения Петросяна это не первый ребенок.

У маленького Вагана есть сестра – Викторина, которой сейчас уже 53 года. Наследница родилась в первом браке артиста, однако очень рано потеряла мать. За годы ее взросления женщины у знаменитого отца менялись: в конце концов он женился на Елене Степаненко, а она смогла найти общий язык с падчерицей.

Причем такой, что Викторина не смогла спокойно пережить развод пары и брак Евгения Петросяна с молодухой. Поговаривают, что именно это стало причиной раздора родственников, и они теперь не общаются.

Психолог Мария Тагамлицкая, анализируя отношения комика с его дочерью, раскрыла шокирующую правду: на самом деле, вполне возможно, что между ними никогда не было крепкой связи, а родство в этом вопросе не играет никакой роли.

"Ведь отец – не тот, кто генетически причастен к рождению, а тот, кто вложил душу в ребенка". – объяснила эксперт.

Звездные персоны зачастую отдают своей карьере больше сил и времени, пренебрегая отношениями с семьей. Собственно, на этом фоне очень тесная связь с ребенком может не сформироваться. Не исключено, что это случай Евгения Петросяна – тогда вполне объяснимо, почему Викторина спокойно живет без общения с родственником.