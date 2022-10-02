Куценко откровенно признался в главном страхе на глазах у публики

Российский актер Гоша Куценко годами выстраивал образ брутального мужчины. Однако даже у такого человека, как оказалось, есть страхи. Об одном из них артист рассказал на церемонии вручения профессиональной премии Гильдии каскадеров России "Альтер Эго".
Куценко признался, что жутко боится высоты. По его словам, зрители предполагают, что актер является смельчаком, однако это не так. Все трюки на съемочной площадке за него выполняет каскадер Алексей Силкин, передает "7Дней".
Артист отметил, что он только отталкивается для совершения трюка. Остальное выполняет Алексей.
Ранее Куценко разместил архивный снимок школьных лет, на котором его не узнать. Подписчиков удивил не черно-белый кадр, а наличие волос на голове Куценко.
Россияне привыкли видеть звезду лысым, что давно уже является неотъемлемой частью его образа. Как оказалось, в прошлом актер мог похвастаться шикарной шевелюрой.
Поклонники удивились тому, что раньше Куценко был обладателем длинных волос. После этого он решил кардинально сменить имидж.