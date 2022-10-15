"Кричит!": мечты Бузовой о ребенке разбились вдребезги

Общественность пристально следит за личной жизнью Ольги Бузовой.

Это яркая личность, приковывающая к себе внимание. Поклонники постоянно обсуждают и творчество, и личную жизнь артистки. При этом сама экс-ведущая "Дома-2" любит подлить масла в огонь. Напомним, что Ольга Бузова нередко рассказывает о планах стать матерью. Блогер Виктория Царькова решила порассуждать на тему материнства певицы.

По ее мнению, Ольга очень успешная, трудолюбивая карьеристка, которая заслуживает уважения в профессии. Но Виктория не представляет Ольгу Бузову в роли матери. Причина всему как раз трудоголизм: "Слова всех ее бывших мужчин после расставания тому подтверждение! "Я хотел детей, но Ольга увлечена карьерой", "Она слишком занята работой и собой, у неё не было времени на меня и создание будущей семьи".

Но больше всего Царькова удивляется поведению Ольги. По словам блогерши, Бузова постоянно говорит о детях, но никакого шага в этом направлении не совершила. "Девушка помогает детским домам и кричит о том, что хочет детей на весь мир, но это я думаю ее потолок! Дальше слов это никуда не зайдет", — делится мнением Виктория.

Блогерша делает вывод, что мечты артистки о ребенке вновь разбились вдребезги. Ольге Бузовой нужно сделать серьезный выбор: карьера или материнство. Судя по всему, в ее случае сохранять баланс не получится.