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Шоу-бизнес
"Открытый гей": Любитель горячих самцов Лазарев отшлепал сладкую попку на камеру

"Открытый гей": Любитель горячих самцов Лазарев отшлепал сладкую попку на камеру

Сколько грязных слухов ходит вокруг жизни Сергея Лазарева, который до сих пор так и не женился.
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Не так давно, к слову, сладкоголосый музыкант угодил в настоящий гей-скандал. Михаил Шахназаров причислил его к списку представителей российской гей-культуры. Другими словами, Сергея Лазарева отнесли к любителям горячих самцов.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Чаще всего имя знаменитого артиста связывали с Алексом Малиновским. Их дружба была настолько крепкой, что приятелей даже стали подозревать в чем-то большем. Вместе с тем Ксения Собчак в одном из своих роликов обвинила исполнителя в том, что он вместе со своим дружком "ограбил своих поклонников" на крипто-пирамиде.

Бесконечные разговоры насчет его связи с Алексом Малиновским вынудили Сергея Лазарева поставить точку: недавно он заявил, что каких-либо отношений с красавцем у него нет, они лишь временами пересекаются на мероприятиях или отдыхе.

Однако словам звезды поверили не все. Например, светский сплетник Антон Суворкин уверен, что артист точно юлит.

"Я лично думаю, что, копнув поглубже, там вскроется гораздо более крепкая связь, мы сейчас говорим не про интимную связь", – отметил блогер.

При этом он, не стесняясь, назвал артиста "открытым геем" и иронично высмеял его попытки выставить себя настоящим самцом. Антон Суворкин показал зрителям снимок из микроблога певца: в кадре он как бы шлепает сладкую женскую попку на камеру.

"Да, Сереж, ты настоящий мачо, настоящий мужик...Ну, доказал, утер нос всем хейтерам", – прокомментировал фотографию Сергея Лазарева блогер.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2022, 11:52 Источник: YouTube-канал Anton S Live ✓ Надежный источник
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