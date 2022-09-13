Растолстевшая Вайкуле подтвердила тревожные слухи о раке: Молитесь за меня!

Много лет назад латвийская артистка Лайма Вайкуле поборола онкологическое заболевание. Тогда это ни для кого не было секретом, все радовались за своего кумира, когда она ушла в ремиссию. Однако недавно в Сети стали снова появляться новости о том, что у Вайкуле рецидив. Говорили, что летом она лечилась в США. Сама певица не комментировала происходящее, а люди из ее окружения и вовсе отрицали болезнь, утверждая, что у Лаймы все хорошо. Директор артистки Кристина Обосян отрицала домыслы.
Месяц назад певица появилась на концерте в Юрмале, выйдя на сцену с украинским флагом. Тогда то люди и поняли, что все плохо. Она была сама на себя не похожа, странно двигалась, будто дергалась.
На днях 68-летняя Лайма Вайкуле появилась в свете располневшей. Она напугала фанатов откровенным признанием на тему болезни. В интервью латвийскому изданию певица размыто описала свое состояние как крайне тяжелое и призвала людей молиться.
"Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", – заявила Лайма Вайкуле.
Ранее певица сообщила о том, что у нее серьезные финансовые проблемы.