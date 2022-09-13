Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Вторник
13 сентября
Лента новостей
21:09
Растолстевшая Вайкуле подтвердила тревожные слухи о раке: Молитесь за меня!
20:01
"Вернись!": брошенный женой Николаев разразился страшным воплем
19:29
Из жительницы Подмосковья достали 10-летнюю внутриматочную спираль
19:23
"Будьте прокляты!": Вдовий наряд показавшей оскал Толкалиной шокировал россиян
18:46
"Мой сладкий": бросившая Лепса Барановская прильнула лицом к синюшному возлюбленному
18:44
Жительница Тюмени пырнула гражданского мужа ножом за отказ дать денег
18:12
Москвич в пьяном угаре зарезал сожительницу
17:58
Хитрый план не поможет: Галкину предрекли страшное будущее в России
17:19
Девять стран Европы перестали выдавать туристические визы россиянам
17:19
В московском парке произошел конфликт из-за игры подростков на музыкальных инструментах
16:03
"Как ее в школу пустили?": вышвырнутая после скандала с наркотой нищенка Бочкарева стала педагогом
15:58
"Гузеева развлекается": назван автор хамской надписи в адрес брошенной мужем Пугачевой
14:43
В Москве при столкновении бетономешалки и скорой помощи пострадали люди
14:34
Запевшая Волочкова довела Пригожина до срыва
14:34
Брошенка Бузова получила удар в спину от любимого перед отправкой в роддом: Закончилось разводом
14:34
Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями
14:06
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
13:41
Верх неуважения: Разлагающееся тело покойницы Елизаветы II выставили перед толпой зевак
13:28
Женившийся на молоденькой Прилучный снова один: новую пару уже подыскивают
13:11
Скончалась звезда фильма "Гордость и предубеждение"
12:38
Костенко раскрыла состояние Тарасова после известия об уходе
12:04
"Слезы лились потоком": Потерявшая ребенка Яковлева рухнула наземь в дикой истерике
11:28
Умер режиссер Жан-Люк Годар
11:27
Ушедшая Доронина забрала артистов с собой: ассистенты запомнят белое лицо
11:24
В столичных ЖК появились студии в подвалах
10:59
Устроившему беспредел обнаглевшему Милохину перекрыли кислород: Арест
10:55
Хлам в доме: от каких предметов быта лучше избавиться
10:15
Довели: Алибасов не вылезает с больничной койки
10:14
"По рукам пошла": Несчастная брошенка Варнава слилась в страстном поцелуе с престарелым Киркоровым
10:01
Жизнь под землей: в продаже появились апартаменты в подвалах
09:17
Человек родился: директор Бузовой о предстоящем материнстве
09:10
Почему россияне не хотят брать ипотеку
08:54
Кому в России не положен налоговый вычет за покупку недвижимости
08:51
Здоровье опухшего преемника покойной Елизаветы II под угрозой: Распространенное заболевание
08:01
Носит другую фамилию и живет с израильтянином: что известно о единственной дочери Розенбаума
06:13
Голый король: странности преемника покойной Елизаветы II шокировали народ
04:11
Новостройки у престижных школ на 57% дороже
02:08
Как купить дачу на маткапитал
00:02
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 13 сентября
21:47
"Где тонко, там и рвется": после слухов о разводе Рудковская сообщила о близком к разрыву положении
21:17
Когда в Московском регионе стоит ждать "бабье лето"
20:56
"Взяла на себя обеспечение семьи": Пугачева приехала в Россию за деньгами и скоро улетит
20:55
Скандал на похоронах Елизаветы II: незнакомец набросился на принца Эндрю
20:06
"Чуть ли не зоб!": распухшую до невероятных размеров Бузову уличили в страшной болезни
18:28
"Лучше есть хлеб и воду": продавшуюся Долину спустили с небес на землю
17:23
"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
16:56
Упала на колени: униженная Нинидзе молит Виторгана не бросать ее
16:53
Диагноз известен: задыхающаяся Ротару страдает от мучительной болезни
16:34
"Люди фронтовики": Пенкин вскрыл похабную выходку Михалкова во время банкета
15:47
Спектакли, концерты, кино: Откуда у внука Пугачевой столько денег?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
"Где тонко, там и рвется": после слухов о разводе Рудковская сообщила о близком к разрыву положении
"Воруешь": взбешенному Михалкову врезали под дых
"Лучше есть хлеб и воду": продавшуюся Долину спустили с небес на землю
Носит другую фамилию и живет с израильтянином: что известно о единственной дочери Розенбаума
Найденному у испанской помойки Панину уготовили страшный конец: Судьба давала ему все шансы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Растолстевшая Вайкуле подтвердила тревожные слухи о раке: Молитесь за меня!

Растолстевшая Вайкуле подтвердила тревожные слухи о раке: Молитесь за меня!

В Сети давно ходили слухи о том, что певица Лайма Вайкуле больна раком.
прочитано 67 раз

Много лет назад латвийская артистка Лайма Вайкуле поборола онкологическое заболевание. Тогда это ни для кого не было секретом, все радовались за своего кумира, когда она ушла в ремиссию. Однако недавно в Сети стали снова появляться новости о том, что у Вайкуле рецидив. Говорили, что летом она лечилась в США. Сама певица не комментировала происходящее, а люди из ее окружения и вовсе отрицали болезнь, утверждая, что у Лаймы все хорошо. Директор артистки Кристина Обосян отрицала домыслы.

ПО ТЕМЕ

Судороги? Трясущаяся Вайкуле сжала рот в страшной гримасе рядом с украинским флагом

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Месяц назад певица появилась на концерте в Юрмале, выйдя на сцену с украинским флагом. Тогда то люди и поняли, что все плохо. Она была сама на себя не похожа, странно двигалась, будто дергалась.

На днях 68-летняя Лайма Вайкуле появилась в свете располневшей. Она напугала фанатов откровенным признанием на тему болезни. В интервью латвийскому изданию певица размыто описала свое состояние как крайне тяжелое и призвала людей молиться.

"Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", – заявила Лайма Вайкуле.

Ранее певица сообщила о том, что у нее серьезные финансовые проблемы.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallokpress.com
Автор: 13 сентября 2022, 21:09 Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости, которым удалось победить рак: Вайкуле, Виторган и другие

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мой сладкий": бросившая Лепса Барановская прильнула лицом к синюшному возлюбленному

Ведущая не побрезговала
Шоу-бизнес

Костенко раскрыла состояние Тарасова после известия об уходе

Самый трудный период
Шоу-бизнес

"Как ее в школу пустили?": вышвырнутая после скандала с наркотой нищенка Бочкарева стала педагогом

Актрису погнали в шею
Шоу-бизнес

Женившийся на молоденькой Прилучный снова один: новую пару уже подыскивают

Везде успевает

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Регионы

Из жительницы Подмосковья достали 10-летнюю внутриматочную спираль
Жительница Тюмени пырнула гражданского мужа ножом за отказ дать денег
В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль
Сосны, ели и дубы начали выкапывать в Подмосковье
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+