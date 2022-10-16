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Шоу-бизнес
Всплыла мерзкая правда о беглой "сбитой летчице" Дапкунайте: Она вынесла всем мозг

Всплыла мерзкая правда о беглой "сбитой летчице" Дапкунайте: Она вынесла всем мозг

Ингеборга Дапкунайте часть снималась для глянцевых журналов. О совместной работе с ней рассказал стилист Александр Рогов.
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Александр Рогов – известный московский стилист, чье имя знакомо даже тем, кто никогда не был в Москве. Он побывал телеведущим программ "Золушка. Перезагрузка", "Успеть за 24 часа", "Рогов+" и "Рогов в городе".

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За годы практики он успел поработать с тысячами клиентов. Были среди них те, с кем Александр оказывался на одной волне, но и те, с кем хотелось поскорее закончить сотрудничество. Беглая Ингеборга Дапкунайте, как признался Александр Рогов Светлане Бондарчук, оказалась во второй группе.

Столкнувшись с Ингеборгой на съемках, Александр сразу понял: капризная дамочка. Так и оказалось: Дапкунайте не устраивало ничего: подобранный костюм, косметика, выставленный свет. Она вынесла всем мозг, признался Рогов в интервью для проекта "Света вокруг света".

Вывалив все претензии, Ингеборга вылетела с площадки практически хлопнув дверью. Ошарашенная команда стиснула зубы, чтобы доработать обложку журнала, но тут из-за угла вылетела Дапкунайте, заливающаяся смехом. Всплыла правда: это была проверка, ведь актриса решила подшутить над Александром Роговым и его коллегами.

Тем самым она подтвердила уверенность стилиста: "Чем больше звезда, тем меньше гонора." И наоборот: каждая "сбитая летчица" воротит нос, утверждая, что косметика некачественная, а одежда мерзкая.


СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
16 октября 2022, 15:18 Источник: Ютуб-канал "Света вокруг света" ✓ Надежный источник
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