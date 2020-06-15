Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Понедельник
15 июня
Лента новостей
13:50
Овечкина наградили за самый смешной момент сезона НХЛ (видео)
13:48
Жена друга забеременела от Михаила Ефремова
13:42
"Я дала старт": битая Муцениеце гордится поднятой в обществе темой домашнего насилия
13:34
Сериал "Вампиры средней полосы" с Ефремовым скоро выйдет на экраны
13:23
Наплевал на домашний арест? В квартиру Ефремова пришла таинственная незнакомка
13:15
В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку
13:14
Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом
13:11
Толкалина заговорила об уходе после ужасного поступка Ефремова
12:51
"История мистическая": хрипящая Бабкина рассказала Корчевникову об ужасах коронавируса
12:44
Взрослеющая дочь начала преподносить Подкаминской неожиданные сюрпризы
12:44
Три человека пострадали при взрыве в Петербурге
12:41
Муцениеце и Прилучный оформили развод
12:31
В Волгограде задержан готовивший бойню в школе подросток
12:29
Штурм призвала не добивать устроившего смертельное ДТП Ефремова
12:19
"Со мной такое бывает": Дапкунайте рассказала о сексуальных домогательствах
12:06
Тарханова о скверном самочувствии во время беременности: Просила коллег потерпеть
12:00
Собянин сообщил о новом этапе отмены карантина в Москве
11:56
"Сама себя не узнала": Стоцкая похвасталась удивительными результатами похудения
11:52
Певица Екатерина Шаврина сошла с ума из-за зависимости сына
11:45
Американцу дали 16 лет колонии за шпионаж в России
11:29
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
11:25
Наталия Орейро оформляет российское гражданство
11:20
Первая репетиция московского парада Победы – 2020 попала на видео
11:13
"Ноги от ушей": дочь Зудиной и Табакова поразила красотой
11:09
В Краснодаре умерла изуродовавшая пациенток "доктор-смерть"
10:56
Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 246 инфицированных
10:54
Дети отказались от наследства Михаила Кокшенова
10:46
"Крот" травмировал нервную систему": сын упек Бари Алибасова в больницу
10:43
Звезда "Папиных дочек" Мельникова предстала в новом образе: Как подросток
10:43
"Остаюсь жить с отцом!": сын выдвинул ультиматум подавшей на развод Повалий
10:14
В Петербурге 78-летнего ученого назвали китайским шпионом
10:08
Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии
10:07
"Так выглядит счастье": Пугачева поделилась сокровенным
10:02
Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым
09:55
"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
09:42
"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной
09:42
В ЯНАО грузовик протаранил поезд
09:38
"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле
09:14
"Ты – животное!": Тимати и Ксения Собчак сцепились у всех на глазах
09:05
Все еще плачет: мать Жанны Фриске каждый день ходит на могилу дочери
08:59
"Извинений не примет никогда": откровения подруги жены убитого Ефремовым водителя
08:57
Определены регионы-лидеры по благосостоянию семей
08:34
Названы места с высокой вероятностью заражения коронавирусом
08:28
Джигараняна выписали из больницы
08:23
Плющенко стал тренером сборной России
06:47
Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон
04:34
Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией
02:29
Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным
00:17
Кардинально изменившаяся звезда ТНТ вызвала отвращение
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова
Шоу-бизнес

"Со мной такое бывает": Дапкунайте рассказала о сексуальных домогательствах

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Литовская актриса поделилась неприятной историей. Ингеборга Дапкунайте рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств.
прочитано 516 раз

В прошлом году в Голливуде разгорелся скандал вокруг Кевина Спейси. Несколько мужчин сообщили, что американский актер пытался склонить их к половому акту. Один из потерпевших заявил, что на тот момент он был несовершеннолетним.

ПО ТЕМЕ

Дапкунайте заново выучила эстонский язык для съемок второго сезона сериала "Мост"

"Невеста": Дапкунайте в белом платье произвела фурор

В отношении артиста возбудили уголовное дело, однако в октябре расследование было прекращено из-за смерти одного из истцов. Эта история сильно ударила по репутации Спейси. С ним отказались работать многие коллеги, в итоге актер лишился роли в сериале "Карточный домик".

Однако были и те, кто поддержал звезду. Среди них оказалась Ингеборга Дапкунайте. В эфире программы "Однажды" на НТВ актриса призналась, что не хочет судить коллегу, это неблагодарное дело. Она призвала людей быть терпимее.

Дапкунайте поведала, что тоже стала жертвой сексуальных домогательств, но через некоторое время забыла о случившемся. "Со мной такое бывает: память стирает неприятности", – пояснила знаменитость. Она добавила, что не помнит имени обидчика.

Кроме того, Дапкунайте рассказала, что ее актерский путь был непростым. Когда-то она мечтала, чтобы ее хотя бы пригласили на пробы. "Мне тогда было все равно, что играть", – вспомнила актриса. Благодаря упорству ей удалось добиться больших успехов.

Автор: 15 июня 2020, 12:19 Источник: "Однажды" на НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Жена друга забеременела от Михаила Ефремова
"Я дала старт": битая Муцениеце гордится поднятой в обществе темой домашнего насилия
Наплевал на домашний арест? В квартиру Ефремова пришла таинственная незнакомка
Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной

Светская львица рассказала страшные вещи
Шоу-бизнес

Толкалина заговорила об уходе после ужасного поступка Ефремова

Актриса опечалена последними событиями

Сериалы

Наталия Орейро оформляет российское гражданство

Знаменитость заполнила необходимые документы
Шоу-бизнес

"Я дала старт": битая Муцениеце гордится поднятой в обществе темой домашнего насилия

Звезда не жалеет о сказанном

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+