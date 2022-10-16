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Шоу-бизнес
Превратившегося в денди Петросяна облизали с ног до головы

Превратившегося в денди Петросяна облизали с ног до головы

77-летний Евгений Петросян впечатляет внешним видом.
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Евгений Петросян всегда одевается опрятно. На сцене его видели исключительно в костюме. Но нельзя не заметить, что после расставания с Еленой Степаненко и женитьбы на молодой помощнице Татьяне Брухуновой пожилой юморист преобразился. При виде народного артиста на ум приходят строки Пушкина: "Как dandy лондонский одет".

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

У Петросяна даже зубы в отличном состоянии. На это обратил внимание стоматолог Давид Григорян. По его мнению, работа дантиста, которого посещает Евгений Ваганович, действительно заслуживает уважения. Мол, видно, что у народного артиста свои зубы, и доказательством служат фотографии разного времени.

"У Евгения Вагановича очень хорошие зубы. Если мы обратим внимание на фотографии его молодости, то заметим, что в принципе мало что изменилось. Сам Евгений Ваганович достаточно аккуратный, педантичный человек. Как и все остальное у него, зубы в отличном состоянии", – сказал Григорян в беседе с "Дни.ру", облизав, образно говоря, 77-летнего артиста с ног до головы.

Давид Григорян. Фото из личного архива.

Сомневаться в том, что Евгений Петросян наслаждается счастливой жизнью, не приходится. У юмориста молодая жена и маленький сын, которые наверняка наполняют его существование смыслом.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2022, 08:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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