Господь прибрал: жена остывшего Петросяна прощается в храме со своим старичком

В свое время брак прославленного юмориста Евгения Петросяна с молоденькой помощницей наделал много шума.



После скандального развода он стремительно снова связал себя узами брака, и так же стремительно в его новой семье родился сын, которому дали имя Ваган. Поговаривают, что в доме комика царит гармония, хотя время от времени кажется, что Евгений Петросян слегка остыл к своей жене.

Как говорил один известный писатель, любовь живет три года – именно на четвертый год в паре начинаются перипетии. Как обстоят дела в браке артиста доподлинно неизвестно, но на остывшие чувства указывают пара фактов: он все реже публикует совместные снимки с возлюбленной, а также стремится примириться с бывшей – Еленой Степаненко.

Как бы там ни было, Татьяна Брухунова светится от счастья – то ли это маска, то ли с Евгением Петросяном все и правда хорошо. За годы отношений молодая мама стала настоящей фэшионистой: щеголяет в модных образах и вдохновляет ими своих поклонников.

Накануне Татьяне Брухуновой поступила просьба от фанатов рассказать, что она делает с гардеробом-старичком – вещами, которые она не носит. Как оказалось, с ним она прощается в храме: в буквальном смысле отдает прихожанам. Получается, что ненужную молодой маме одежду уже Господь прибрал.

К слову, в Москве благотворительность в сфере моды очень развита. Как пишут "Вести Подмосковья", в столице отгремел показ с участием детей с особенностями развития. Возможно, среди партнеров подобных проектов однажды появится и супруга Евгения Петросяна, которая так тяготеет по fashion-индустрии.