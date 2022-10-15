Дочь оставившего любовницу Табакова решили увезти из России

Новость о том, что Павел Табаков стал отцом, шокировало россиян два года назад. Выяснилось, что актриса Софья Синицына родила ему дочку Мию.
Артист долгое время скрывал своего ребенка, а с возлюбленной он расстался еще до рождения малышки. Павел Табаков явно не стал примерным отцом, при этом актер делал все, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась. Судя по всему, скоро он и вовсе лишится возможности видеться с Мией.
Софья Синицына обратилась к поклонникам, ошарашив их заявлением о планах на жизнь. Она сообщила, что думает об эмиграции. Синицына хотела бы покинуть Россию вместе с дочерью.
Подписчики были удивлены рассуждениям актрисы. Светские обозреватели сошлись во мнении, что больше всего из-за отъезда Мии расстроится Марина Зудина, которая сильно привязалась к внучке. Стоит отметить, что публика узнала о появлении у Павла дочери именно от вдовы Олега Табакова.