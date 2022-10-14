Героя Украины Софию Ротару вычеркнули из списка участников "Песни года-2022".

На популярном фестивале "Песня года" София Ротару дебютировала в 1973-м. Тогда она исполняла там композицию "Мой город", посвященную любимому городу Кишиневу. В следующие 5 лет телезрители услышали еще 10 песен в исполнении молодой артистки.



София Ротару старалась не прерывать связи с российскими поклонниками на протяжении 43 лет. Например, участвовала в "Песне года" даже в 2014 году, когда отношения между соседними братскими странами резко обострились. Не было ее на сцене фестиваля только в 2018-м, когда президент Петр Порошенко ввел на Украине военной положение.

Тогда артистка признавалась: мол, сожалеет, что не сможет выступить на мероприятии. В то же время она выражала уверенность, что ситуация изменится в лучшую сторону, и тогда можно будет приезжать в Россию без страха за себя и семью.

В этом году "Песня года" состоится 3 декабря в столичном дворце спорта "Мегаспорт". Но она снова обойдется без признанной Героем Украины знаменитой эстрадной "хуторянки". Об этом сообщили организаторы фестиваля. "Софию Михайловну мы в этом году даже не приглашали, – пояснили они корреспонденту "Дни.ру". – Сейчас это бесполезно делать, все это понимают. Поэтому никто ей не звонил. Зато у нас будет много молодых исполнителей, тиктокеров, блогеров, героев соцсетей и стриминг-платформ, которые появятся на сцене "Новой Песни года" днем позже",