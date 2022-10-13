"Такого никогда не было": подруга Киркорова о катастрофе с хлебными новогодними корпоративами

Декабрь в шоу-бизнесе всегда был самым хлебным месяцем. Артисты шутили, что он мог весь год кормить – столько было работы. Звезды в разы поднимали гонорары, но все равно были на разрыв – в новогоднюю ночь могли выйти на сцену до пяти раз. В этом году, кажется, они с простым народом будут сидеть дома у телевизора и есть салат.

прочитано 323 раза