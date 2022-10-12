Раскройся пошире: Семенович расплакалась от боли при попытке засунуть в себя инородное тело

По замыслу имидж-эксперта Екатерины Эрдман в видео кареглазая от природы Анна Семенович должна была превратиться в роскошную блондинку с голубыми глазами. Увидев референс будущего образа Анна пришла в восторг, но, как оказалось, радовалась она рано.
"Я давно хотела примерить на себя образ голубоглазой красавицы в клипе, поэтому сразу согласилась на эксперимент, – говорит Анюта. – Менять цвет глаз естественно нужно было с помощью цветных линз. И это стало для меня настоящим испытанием и практически невыполнимой миссией. Засунуть в глаз инородный объект оказалось практически невозможным".
Семенович пыталась раскрыть глаза пошире, но вставить инородное тело все не получалось. "Через полчаса попыток я просто начала плакать на съемочной площадке. Мы начали выпадать из графика, меня ждала вся съемочная группа, а линзы никак не хотели надеваться. Лишь спустя час нам наконец удалось надеть голубые линзы. Я наконец увидела себя в зеркале и была поражена, как точно найден мой клиповый образ, это было очень эффектно. Не буду описывать какой дискомфорт в глазах я испытывала все 8 часов съемок" – поделилась Анна Семенович.