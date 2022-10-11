"Все не как у людей": вдова Этуша встретилась с запрещенной на Родине беглянкой Пугачевой

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом тоже спешно улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. И теперь всем шлет привет из Израиля.



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