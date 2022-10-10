Пока бабушка Алла далеко: иноагента Галкина засняли в Испании в объятиях молодой красотки

Признанный в России иностранным агентом Максим Галкин, как говорят официальные власти, якобы получал финансирование от недружественной нам Украины. Но, судя по всему суммы там не очень большие, поэтому юморист отправился в мировой тур, чтобы не положить зубы на полку. Сейчас он находится с концертами в Испании, где большая русскоязычная династия.

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