"Идеальный вариант любовницы": Узнавшая о раке Чехова вертит пышным задом как в последний раз

Недавно она вернулась с США, а до этого какое-то время жила на Бали, откуда с удовольствием делилась с поклонниками раздумьями о высоком. Так, например, в один из дней на острове она откровенно рассказала о том, как узнавала о раке у близких или незнакомых людей: это причиняло ей боль.
Бесконечные поездки теледивы за границу многим не дают покоя. На этот раз внимание на них обратила Лена Миро. Светская сплетница решила порассуждать на тему личной жизни "пышной путешественницы", а также напомнила своим читателям о том, что ходят слухи, мол, по миру она мотается на деньги тайного поклонника.
Писательница также упомянула, почему Анфиса Чехова в свои 44 до сих пор не замужем.
"Свободная и взрослая женщина уверяет, что после штампа в паспорте начинается быт, борщ в обед, супермаркет для продуктов по выходным", – написала она в своем блоге.
Вот теледива и не обременяет себя браком – зато сколько времени появляется, чтобы мотаться по всему миру: так сказать, вертеть своим пышным задом как в последний раз и ни в чем себе не отказывать! Этим постом Лена Миро дала читателям повод для рассуждений.
Кто-то отметил, что отсутсвие брака – это далеко не результат стремления звезды к свободе: мол, она просто-напросто создала себе образ, который вряд ли вписывается в рамки примерной жены.
"Идеальный вариант любовницы, но не жены и партнёра по жизни", – вынесли приговор Анфисе Чеховой пользователи.