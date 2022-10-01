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Шоу-бизнес
Силиконовая развратница Бледанс сверкнула затвердевшим соском: Совесть есть?

Силиконовая развратница Бледанс сверкнула затвердевшим соском: Совесть есть?

Эвелина Бледанс хотела похвастаться новым цветом волос, но случайно засветила сосок. Снимок с пикантной оплошностью отправился прямиком в соцсеть...
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Самая сексуальная медсестра телеэкрана – именно в таком образе больше всего запомнилась телезрителям Эвелина Бледанс. Годы идут, а воспоминания не стираются из мужских голов. Впрочем, и над самой Эвелиной время как будто бы не властно. Она становится только ухоженнее и сексуальнее, о чем не забывает делиться с подписчиками.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Накануне Бледанс хотела похвастаться новым цветом волос. Актриса так поспешила выложить свежее фото, что не заметила самого важного: сбоку от букета, который она обняла для снимка, во всей красе видна ее грудь. В салон красоты телеведущая приехала в тонком топе и, очевидно, чуть замерзла из-за того, что отопление еще не включили. Поэтому Эвелина Бледанс сверкнула затвердевшим соском на всю социальную сеть.

Ситуацию бы спасло наличие нижнего белья. Но, как ранее признавалась Эвелина, белье она не любит. Раньше ей приходилось его носить из-за "погрустневшей", по мнению хейтеров, груди. После операции, от бюстгальтера получилось отказаться – силиконовая грудь отлично держит форму. Бледанс уверена, что как-нибудь даже снимется обнаженной.

Личный блог взорвался комментариями. "Какая развратная была такая и осталась", "Совесть вообще то есть?", "Силикон это единственное чем можно привлечь", – некоторые подписчики сочли Бледанс развратницей. Однако были и те, кто похвалил Эвелину: "Потрясающая!", "Огонь!"

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Евелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
1 октября 2022, 14:15 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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