Четвертый брак? Потерявшая ребенка разведенка Бледанс засветилась в ЗАГСе

Личная жизнь Эвелины Бледанс всегда кипела страстями. Звезда купалась в мужском внимании и не скрывала удовольствия от общения с противоположным полом.
Первый брак Бледанс случился еще в студенчестве. Ее мужем стал режиссер Юрий Стыцковский. Брак продержался семь лет, потом Эвелина забеременела, но на четвертом месяце потеряла ребенка. Брак распался.
Вторым мужем Бледанс стал израильский бизнесмен, который прожил с ней 18 лет. Звезда вырастила с супругом сына Николая. После развода сын остался жить с отцом.
Третий муж Бледанс – режиссер Александр Семин. От него в 2012 году артистка родила сына Семена, которому еще до рождения диагностировали синдром Дауна. После рождения сына Бледанс рассталась со своим супругом, который не выдержал испытания в виде особенностей развития мальчика.
Сейчас в Сети ходят слухи о том, что российская телеведущая Эвелина Бледанс якобы снова выходит замуж. Звезду заметили в одном из ЗАГСов Северной Осетии. Фанаты гадают, кто же станет ее мужем на этот раз. Стоит отметить, что Бледанс почти всегда выходит в свет в сопровождении Артура Цветкова, известного как Арчи.
Впрочем, сама Эвелина утверждает, что находится в Осетии по работе.