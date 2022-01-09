"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша

У композитора и певицы в доме появилась очаровательная девочка. Звездная пара решила порадовать свою дочь Веронику. Наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой давно хотела домашнего питомца.
Семья выбрала кошку, которую взяли на Рождество. В своем инстаграм-аккаунте жена музыканта сообщила, что кошечка по кличке Тесла игривая. "Наш новый член семьи!", – поведала Юлия Проскурякова.
Дочь знаменитостей осталась в восторге от такого живого подарка. Она призналась, что загадывала Деду Морозу именно такой презент. В свою очередь подписчики порадовались за семью, в которой произошло пополнение.
Напомним, Игорь Николаев встретил будущую жену 11 лет назад. В 2015 году у пары появилась на свет дочь Вероника. Для композитора брак с Юлией Проскуряковой стал третьим. Он считает его самым счастливым.
Как писали "Дни.ру", ранее Игорь Николаев попал в неловкую ситуацию. При этом присутствовала его избранница. Так, недавно экс-возлюбленная исполнителя Наташа Королева приняла участие в его концерте. Тогда звезда в какой-то момент отказалась возвращать музыканту микрофон, пока он ее не поцелует. Певец не стал сильно сопротивляться.