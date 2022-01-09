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Шоу-бизнес
"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша

"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша

39-летняя супруга Игоря Николаева поделилась неожиданным радостным известием с поклонниками. Она сообщила о прибавлении в семье.
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У композитора и певицы в доме появилась очаровательная девочка. Звездная пара решила порадовать свою дочь Веронику. Наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой давно хотела домашнего питомца.

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Семья выбрала кошку, которую взяли на Рождество. В своем инстаграм-аккаунте жена музыканта сообщила, что кошечка по кличке Тесла игривая. "Наш новый член семьи!", – поведала Юлия Проскурякова.

Дочь знаменитостей осталась в восторге от такого живого подарка. Она призналась, что загадывала Деду Морозу именно такой презент. В свою очередь подписчики порадовались за семью, в которой произошло пополнение.

Напомним, Игорь Николаев встретил будущую жену 11 лет назад. В 2015 году у пары появилась на свет дочь Вероника. Для композитора брак с Юлией Проскуряковой стал третьим. Он считает его самым счастливым.

Как писали "Дни.ру", ранее Игорь Николаев попал в неловкую ситуацию. При этом присутствовала его избранница. Так, недавно экс-возлюбленная исполнителя Наташа Королева приняла участие в его концерте. Тогда звезда в какой-то момент отказалась возвращать музыканту микрофон, пока он ее не поцелует. Певец не стал сильно сопротивляться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 9 января 2022, 10:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

smart
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Игорь Николаев последние годы выглядит растерянно, обрюзг, жизнь его не радует.
Гость935469
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я уж подумала,что третий <цензура> в койке у них появился.усатый то наверно теперь только языком да пальцами может
1

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