Проскурякова взорвалась после страстного поцелуя Николаева и Королевой: Занимайся своими мужиками!

В СМИ чаще всего событие освещали из-за внезапного появления Наташи Королевой на мероприятии. Знаменитость показала, что прибыла на место вместе со своими подругами. Она купила большой букет желтых тюльпанов и заняла свое место в зрительном зале. Весь концерт артистка активно танцевала и пела, а потом и вовсе решила практически выйти на сцену.
При этом несколько песен Игорь Николаев спел вместе со своей женой, Юлией Проскуряковой. Как его бывшая супруга отреагировала на этот факт – не очень понятно, так как на записи этих фрагментов не оказалось. Многие песни сопровождались совместными фото Николаева и Королевой.
В какой-то момент Наташа вышла к бывшему супругу, подарила ему букет и предложила спеть. Зрители оказались в восторге. Отдавать экс-возлюбленному микрофон просто так она не захотела и потребовала один поцелуй. Артист не стал сильно сопротивляться. Многих интересовало, как же на это отреагировала его жена.
В новом посте Юлия Проскурякова поблагодарила всех зрителей и поклонников. Игоря Николаева она назвала "гениальным", но ситуацию с Наташей Королевой проигнорировала. Поклонники не смогли простить знаменитости появление на "семейном" торжестве. "Шла бы Тарзана соблазняла", "Она целовала Вашего мужа! Почему молчите?", "Занимайся своими мужиками!", "На уме у Королевой только поцелуи", – возмутились они.