61-летний Николаев публично обласкал стройную брюнетку

Игорь Николаев долгие годы счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Но в последнее время певец заставляет поклонников усомниться в том, что не обращает внимания на других девушек.

Композитор разместил в своем микроблоге короткий ролик, в котором нежно обнимает красивую брюнетку. При этом он поет о том, что хотел бы проснуться в ее постели и смотреть, как та сладко спит.

Партнершей Игоря Николаева на сцене оказалась Виктория Дайнеко. Видео вызвало ажиотаж среди поклонники звезды. Ведь во время выступления он открыто наслаждался близостью со стройной коллегой и даже положил голову на ее шею.

Можно предположить, что супруге артиста не понравится подобное тесное общение Игоря Николаева с незамужней певицей. По слухам, Юлия Проскурякова очень ревнива.

Как писали "Дни.ру", ранее Игорь Николаев оказался в неловкой ситуации. При этом присутствовала его супруга. Недавно экс-возлюбленная исполнителя Наташа Королева приняла участие в его концерте.

Тогда знаменитость в какой-то момент отказалась возвращать композитору микрофон, пока он ее не поцелует. Артист не стал сильно сопротивляться. К слову, многие пользователи Сети осудили Наташу Королеву за столь фривольно поведение, ведь на мероприятии присутствовал и ее муж Сергей Глушко (Тарзан).

Напомним, композитор встретил будущую жену 11 лет назад. В 2015 году у пары появилась на свет дочь Вероника. Игорь Николаев дши не чает в наследнице.

