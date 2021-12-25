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Шоу-бизнес
61-летний Николаев публично обласкал стройную брюнетку

61-летний Николаев публично обласкал стройную брюнетку

Игорь Николаев долгие годы счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Но в последнее время певец заставляет поклонников усомниться в том, что не обращает внимания на других девушек.
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Композитор разместил в своем микроблоге короткий ролик, в котором нежно обнимает красивую брюнетку. При этом он поет о том, что хотел бы проснуться в ее постели и смотреть, как та сладко спит.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Партнершей Игоря Николаева на сцене оказалась Виктория Дайнеко. Видео вызвало ажиотаж среди поклонники звезды. Ведь во время выступления он открыто наслаждался близостью со стройной коллегой и даже положил голову на ее шею.

Можно предположить, что супруге артиста не понравится подобное тесное общение Игоря Николаева с незамужней певицей. По слухам, Юлия Проскурякова очень ревнива.

Как писали "Дни.ру", ранее Игорь Николаев оказался в неловкой ситуации. При этом присутствовала его супруга. Недавно экс-возлюбленная исполнителя Наташа Королева приняла участие в его концерте.

Тогда знаменитость в какой-то момент отказалась возвращать композитору микрофон, пока он ее не поцелует. Артист не стал сильно сопротивляться. К слову, многие пользователи Сети осудили Наташу Королеву за столь фривольно поведение, ведь на мероприятии присутствовал и ее муж Сергей Глушко (Тарзан).

Напомним, композитор встретил будущую жену 11 лет назад. В 2015 году у пары появилась на свет дочь Вероника. Игорь Николаев дши не чает в наследнице.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2021, 15:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

Гость931021
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А супруге все понравится- Крыжополь не лучший вариант- такие тазик и кастрюля- мерзкие противные и похожие друг на друга- кот с усами и его сапожник- тошнит
1

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