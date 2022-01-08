"В караоке пьяные лучше поют": живое выступление Бузовой оплевали

Ольга Бузова вновь попала в конфузную ситуацию. Она приняла участи в фестивале VK Fest и решила порадовать зрителей своим пением вживую. Однако телеведущая переоценила свои вокальные данные, а потому публика, мягко говоря, была шокирована выступлением звезды.
Экс-участница "Дома-2" решила исполнить свой новый хит "Без дел". Однако, по словам очевидцев, Бузова не пела, а шипела в микрофон. Женщине не хватало дыхания, чтобы успевать одновременно исполнять трек и танцевать. Поэтому зрители скорее смогли услышать сбивчивое дыхание Ольги. Кусочек выступления выложил в свой канал блогер Anton S, подписав: "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Бузова поет вживую".
В сети начали активно обсуждать выступление теледивы. Многие не могут понять, как ей вообще удалось пробиться на большую сцену. "Смелая какая", "Что она шепчет", "Кровь из ушей", "Песня про отдышку?", "Это просто треш какой-то", "Позор". "Зато ноги красивые", "Кривляние перед зеркалом с расческой", "Кто такое допускает", "И я шипеть умею", "Мои бедные уши", "В караоке пьяные люди лучше поют", – оплевали звезду комментаторы.