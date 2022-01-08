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Шоу-бизнес
"В караоке пьяные лучше поют": живое выступление Бузовой оплевали

"В караоке пьяные лучше поют": живое выступление Бузовой оплевали

Ольга Бузова переоценила свое пение и попала в неловкую ситуацию на сцене.
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Ольга Бузова вновь попала в конфузную ситуацию. Она приняла участи в фестивале VK Fest и решила порадовать зрителей своим пением вживую. Однако телеведущая переоценила свои вокальные данные, а потому публика, мягко говоря, была шокирована выступлением звезды.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Экс-участница "Дома-2" решила исполнить свой новый хит "Без дел". Однако, по словам очевидцев, Бузова не пела, а шипела в микрофон. Женщине не хватало дыхания, чтобы успевать одновременно исполнять трек и танцевать. Поэтому зрители скорее смогли услышать сбивчивое дыхание Ольги. Кусочек выступления выложил в свой канал блогер Anton S, подписав: "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Бузова поет вживую".

В сети начали активно обсуждать выступление теледивы. Многие не могут понять, как ей вообще удалось пробиться на большую сцену. "Смелая какая", "Что она шепчет", "Кровь из ушей", "Песня про отдышку?", "Это просто треш какой-то", "Позор". "Зато ноги красивые", "Кривляние перед зеркалом с расческой", "Кто такое допускает", "И я шипеть умею", "Мои бедные уши", "В караоке пьяные люди лучше поют", – оплевали звезду комментаторы.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
8 января 2022, 12:18 Источник: "Телеграм" ✓ Надежный источник
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

...гость
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Фанаты высмеяли Бузову за исполнение вживую,поклонники Бузовой увидели, что в собственной песне она не могла с точностью попасть в ноты. Поняв,что фальшивит,она начала пританцовывать в ритм мелодии, но это не помогло улучшить пение.Рядом был Харламов. По всему видно, что он с трудом сдерживал смех и немного подпевал, чтобы показать ей в какие ноты нужно попадать, что выглядело весьма забавноПодобное пение вызвало бурю эмоций у фанатов Бузовой По их мнению это настоящее позорище и ей петь только в караоке, а не на сцене. Они и не думали, что артистка выступающая на сцене может так ужасно петь
..
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Бузова смело заявляет, что считает себя успешной певицей, актрисой, моделью, блогером и бизнесвумен. Перечислять список достоинств себя любимой Ольга может долго. Правда, у зрителей и даже у преданных фанатов Бузовой её истинный уровень как артистки вызывает большие вопросы, а порой - даже насмешки.Ещё больше этих самых вопросов появилось после недавнего выступления Бузовой на одном музыкальных фестивалей. Дело в том, что Ольге приходилось петь на этом мероприятии вживую, а не под фонограмму. И получалось у неё настолько плохо, что порой зрители даже не могли разобрать слова песни,
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