"Храни вас Бог": похудевший онкобольной Юдашкин вызвал оторопь

Известный дизайнер Валентин Юдашкин страдает от онкологии и в последнее время практически не посещает светские вечера. Быть может, на его отсутствие повлиял скандал с актером Дюжевым, который странным образом высказался о Юдашкине. Недавно свежую фотографию с Валентином выложила его супруга в свой "Инстаграм". Снимок женщина приурочила к Рождеству, поздравив подписчиков с праздником.
Пост Юдашкиной вызвал бурю эмоций у поклонников. Некоторые заметили, что модельер похудел и выглядит изнуренным. Фолловеры разом начали желать Валентину здоровья. "Храни вас бог", "Здоровья вам", "Пусть все будет хорошо", "Божьей помощи", – написали фанаты.
Напомним, что с недугом Юдашкин борется уже долгие годы. Так, диагноз ему поставили более пяти лет назад, затем к раку почки добавились еще и метастазы. По словам самого модельера, сперва он не мог справиться с известием о страшной болезни. Прийти в себя ему помогли родные и близкие, которые всячески его поддерживали. К счастью, на данный момент отмечается, что Валентин чувствует себя неплохо, он даже продолжает свою профессиональную деятельность.