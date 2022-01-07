Женатого футболиста застукали рядом с "кайфующей" Бузовой: Коньяк уже вдвоем пьете?

Звезды шоу-бизнеса во всю отмечают Рождество. Кто-то проводит этот день в кругу семьи, а кто-то с друзьями и даже коллегами. Как оказалось, женатый футболист Вячеслав Малафеев решил провести этот день с Ольгой Бузовой.
Футболист выложил новый пост в "Инстаграм". На фотографии он позирует с экс-ведущей "Дома-2", в руках они держат бокалы. "Кайфуем, жизнь одна", – подписал спортсмен.
Многие подписчики подметили, что Бузова на фото выглядит не очень привлекательно. Так, некоторые заявили, что лицо теледивы перекосило. Также фолловеры написали, что Ольга выглядит гораздо старше Малафеева. "Олю забыли отфотошопить", "Почему 42-летний Малафеев выглядит моложе 36-летней Бузовой?", "Пропитая, вот оно, фото без фильтров", "С бабушкой что ли?", "На Олю фильтров не хватило", – приложили Бузову в комментариях. Также не упустил возможность подшутить над телеведущей Дмитрий Губерниев. Он написал: "С утра коньяк уже вдвоем пьете?".
Напомним, что у Ольги Бузовой давний конфликт с Дмитрием Губерниевым. Как-то ее пригласили на "Матч ТВ" поддержать российских футболистов. Теледива вела себя странно, казалась выпившей. Тогда комментатор процитировал строки из книги "Малыш и Карсон" про коньяк по утрам. Бузова же восприняла это на свой счет и расплакалась.