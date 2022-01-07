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Шоу-бизнес
Женатого футболиста застукали рядом с "кайфующей" Бузовой: Коньяк уже вдвоем пьете?

Женатого футболиста застукали рядом с "кайфующей" Бузовой: Коньяк уже вдвоем пьете?

Вячеслав Малафеев отдыхает в Альпах, там же он повстречал звезду "Дома-2" Ольгу Бузову.
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Звезды шоу-бизнеса во всю отмечают Рождество. Кто-то проводит этот день в кругу семьи, а кто-то с друзьями и даже коллегами. Как оказалось, женатый футболист Вячеслав Малафеев решил провести этот день с Ольгой Бузовой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Футболист выложил новый пост в "Инстаграм". На фотографии он позирует с экс-ведущей "Дома-2", в руках они держат бокалы. "Кайфуем, жизнь одна", – подписал спортсмен.

Многие подписчики подметили, что Бузова на фото выглядит не очень привлекательно. Так, некоторые заявили, что лицо теледивы перекосило. Также фолловеры написали, что Ольга выглядит гораздо старше Малафеева. "Олю забыли отфотошопить", "Почему 42-летний Малафеев выглядит моложе 36-летней Бузовой?", "Пропитая, вот оно, фото без фильтров", "С бабушкой что ли?", "На Олю фильтров не хватило", – приложили Бузову в комментариях. Также не упустил возможность подшутить над телеведущей Дмитрий Губерниев. Он написал: "С утра коньяк уже вдвоем пьете?".

Напомним, что у Ольги Бузовой давний конфликт с Дмитрием Губерниевым. Как-то ее пригласили на "Матч ТВ" поддержать российских футболистов. Теледива вела себя странно, казалась выпившей. Тогда комментатор процитировал строки из книги "Малыш и Карсон" про коньяк по утрам. Бузова же восприняла это на свой счет и расплакалась.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
7 января 2022, 17:10 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость935183
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Что вы хотите от истасканной и измызганной , прошедшей по рукам не по одному кругу....
..
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Не будем беспокоиться за футболиста ,скорее всего Губерниев рассказал про бузову ,хорошего мало ,но предупредить надо ,зачем молодому мужику старая бабка ,чисто внешне она на 50 лет тянет ,ещё спортсмена пить научит И ПРАВДА по утрам , Пора под нож хирурга сташной,всё что делала ещё за деньги депутата Митрофанова уже пришло в негодность ,,стареет дама ,тем более ускоряет процесс выпивкой и наркотой
Гость937787
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Старая калбитка из племени тайских мальчиков.
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