"Вам бы подошло Бабу-ягу играть": самовлюбленной Бородиной дали под дых

Ксения Бородина опубликовала в своем микроблоге видео, в котором предстала в пудровом платье с разрезами и бандане. Ведущая шоу "Дом-2" пробежала по высокому деревянному мосту. В конце ролика знаменитость присела, раздвинув бедра.
Поклонники теледивы восхитились тем, как она изменилась после участия в шоу "Ледниковый период" Первого канала. Ксения Бородина заметно постройнела и привела мышцы в тонус.
Однако актерские данные звезды пришлись многим не по душе. "Вам бы подошло Бабу-ягу играть. Характерные движения как у Милляра в старых сказках", "Что-то не получилось", "Манеры, как у Бузовой", – высказались фолловеры. Один из них отметил, что Ксения Бородина бессовестно влюблена в себя.
Напомним, недавно знаменитость развелась с мужем Курбаном Омаровым. По словам Ксении Бородиной, причиной расставания стали многочисленные измены бизнесмена. Однако вскоре сам Курбан Омаров заявил, что у самой теледивы рыльце в пушку. Мужчина обвинил звезду в изменах с его лучшим другом Трофимом.
Курбан Омаров сообщил, что догадывался об интрижке жены на протяжении года. Предприниматель грозится обнародовать данный компромат.